«Я просто в отчаянии»: Белоруска сравнила карантин в Польше и у нас 6 13.04.2020, 18:20

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Фото: agencja gazeta

В Беларуси людям с диагнозом пневмония отказываются делать тест на коронавирус.

Читательница телеграмм-канала «Баста» пишет о том, что ее родственнице, работающей в деревне Урбаны Браславского района Витебской области, у которой диагностировали двустороннюю пневмонию, отказались делать тест на Covid-19. Также она рассказала, какие меры для предотвращения распространения заражения предпринимают власти соседней Польши.

- Здравствуйте. Я с мужем относительно недавно переехала в Польшу и мы сейчас находимся здесь во время карантина, - пишет читательница. - Хочу рассказать о том, как делаются тесты в Беларуси на «корону».

Моя тётя работала в магазине в деревне на пропускном пункте Урбаны. Неделю назад её забрали в Браслав в больницу с двусторонней пневмонией и не сделали тест на Covid-19. Оправдали это тем, что сделали компьютерную томографию. Сказали, что и так все видно, вируса нет.

Мы живём в Польше, тут закрыты церкви, костелы, несмотря на праздники, хотя это одна из самых религиозных стран. Оказывается колоссальная поддержка населению и не отрицается факт наличия вируса.

Я просто в таком отчаянии, потому что не знаю как помочь простым людям, которые живут в Беларуси, вроде моих родителей, которым отказываются давать отпуск, потому что работать некому. Они могут заболеть, а помощи не получат, потому что в районе нет врачей. В Польше нет тотального карантина, люди ходят на работу, в магазины, но никто не толпится в торговых центрах и не целует друг за другом иконы. В магазинах обязательное ношение перчаток и ограниченное количество людей.

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