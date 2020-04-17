«Люди друг другу пересылают список с зараженными» 8 17.04.2020, 8:04

12,141

Фото: belarus-travel.ru

Репортаж из Нарочи, где произошла вспышка COVID-19.

На Нарочи с тревогой ожидают начала нового туристического сезона. Один из самых популярных курортов в Беларуси в связи со вспышкой коронавируса опасается остаться без туристов. В одном из санаториев у туриста подтвердился COVID-19, несколько десятков человек вслед за ним забрали в больницы. У местных жителей тревогу вызывают и «атомщики», которые каждый день ездят на стройку БелАЭС. «Ни врачи, ни власти ничего не говорят, — рассказывают местные. — Люди друг другу пересылают список с зараженными. Боимся выходить из дома».

В том самом списке, которые жители Нарочи и Мяделя пересылают друг другу, более 50 имен. Указаны имена, фамилии, номера телефонов, место учебы и работы, а также с кем из зараженных они контактировали. Здесь и работники санаториев, и национального парка, и транспортных компаний, и ЖКХ, и магазинов, и школ, есть и пенсионеры — самому старшему из списка 88 лет, самому младшему — 3 года.

— Люди реально боятся, поэтому что только не говорят! — рассказал tut.by один из пациентов «из списка», он сейчас лежит в больнице. — Про меня говорили, что я на ИВЛ лежу, хотя у меня первый тест отрицательный, и сейчас чувствую я себя хорошо. Людей из Нарочи забирали и в Мядель, и в Борисов, и в Минский район, — где есть места в больницах, наверное.

Официально информации нет, «список зараженных» гуляет по чатам

— Новости мы узнаем друг от друга, — говорит жительница Нарочи, которая находится в декретном отпуске. — Есть список зараженных и контактов первого уровня, который все друг другу отправляют. У нас ведь даже в «районке» не пишут, сколько в Нарочи случаев официально.

В газете «Нарачанская зара» действительно нет данных по выявленным случаям заражения в Мядельском районе, местные врачи разве что дают общие рекомендации — мыть руки, держать дистанцию, сократить социальные контакты.

— Случаев у нас много, в списке под 60 человек, люди в больницах лежат, — говорит мужчина, которого мы встретили в центре поселка. Кажется, тот самый «список» гуляет по всей Нарочи. — У меня сейчас жена с ребенком на карантине, родители на карантине, и я снял квартиру, чтобы отдельно от них пожить. Мало ли что? Мы страхуемся, потому что в этом списке есть парень, с которым я общался, и он сейчас лежит в больнице. Первый тест у него отрицательный, но надо дождаться окончательного заключения.

В Нарочи большинство людей на улицах в масках и перчатках. В аптеке в центре поселка говорят, что недавно прибыла партия марлевых повязок (по 1.70 рублей за штуку), есть и перчатки, и антисептики, на днях обещают еще поставку.

— Я живу в Мяделе, каждый день приезжаю на работу, — говорит сотрудник аптеки. — Особой паники не вижу, но люди, конечно, покупают и лекарства, маски, и перчатки, и дезсредства. В масках все стали ходить буквально несколько дней назад.

— Почему все в масках? Потому что в интернете прочитали, что вирус добрался и до нас, — говорит пенсионерка. — Мы теперь стараемся без надобности из дома не выходить, продукты покупаем с запасом. В магазинах сделали метки — держать дистанцию, это правильно, хотя многие нарушают, даже смеялись надо мной, когда я просила отойти подальше.

«Из санатория забрали человека с пневмонией, а персонал делал вид, что все отлично»

Кто был «нулевым» пациентом в Нарочи, местные власти не сообщают, но жители уверены, что «все пошло с санатория». В санатории «Белая Русь» (принадлежит МВД) такой случай действительно был: пенсионера из Витебска забрали с воспалением легких, позже у него подтвердился коронавирус, следом в больницу попали те, кто с ним контактировал. Был среди них и 66-летний отец режиссера и сценариста Андрея Курейчика.

— Льготную путевку в санаторий отцу предоставили как чернобыльцу и пенсионеру МВД, — рассказал собеседник. — Среди отдыхающих в основном были пожилые люди. Отец приехал на отдых 21 марта, путевка у него была по 3 апреля. И он помнит пенсионера, которого забрали с пневмонией, потому что они в столовой сидели рядом, там же отдыхающих сажают за один стол. И потом в бассейн, на процедуры и другие мероприятия они тоже ходят все вместе, так что список контактов там большой — около 40 человек. Когда того пенсионера забрали, папа очень испугался. В последние дни у него поднялась температура, ему поставили диагноз «ангина» и отпустили домой. И он поехал в Минск на общественном транспорте. Потом два раза ходил в поликлинику, сидел в очереди, пока у него не поднялась температура до 38, пропало обоняние, ему сделали снимок, и наконец, пришел список контактов с заразившимся коронавирусом, вот после всего этого его забрали в больницу уже с двусторонней пневмонией, и у него подтвердился тест на коронавирус.

— Когда из санатория забрали пенсионера с пневмонией, не было никакого контроля? У отдыхающих не мерили температуру?

— Вообще ничего не было. Персонал делал вид, что все отлично, все процедуры и мероприятия продолжались. А у кого поднималась температура, писали «ОРВИ» и «ангина». И санатории по всей Беларуси продолжают работать.

Сейчас попасть в санаторий «Белая Русь» невозможно. У шлагбаума стоят машины из Минской, Гомельской и Брестской областей, но зайти или заехать за ворота можно только с разрешения администрации, на калитке висит табличка

Директор санатория Владимир Боровой на приезд журналистов реагирует нервно и объяснять ничего не хочет.

— Зачем вы приехали? Какое ваше дело, сколько заразилось человек? — кричит он по телефону. — Мне не о чем с вами говорить, у нас закрытая зона!

— В редакцию написали местные жители, они волнуются…

— Слушать надо Лукашенко, а не волноваться!

На время неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Беларуси приостановлены плановые медицинские консультации и операции, но оздоровление в санаториях продолжается, несмотря на случаи заражения и в «Белой Руси», и ранее в санатории «Пралеска» Минского района. Ситуацию усугубляет то, что в это время (февраль-апрель) стоимость путевок гораздо ниже, чем летом, и Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению в этот период чаще выделяет путевки нуждающимся, среди которых и пенсионеры. А пожилые люди, тем более с хроническими заболеваниями, входят в группу риска, собираться вместе им не рекомендуется.

Директор Республиканского центра Геннадий Балбатовский во время стрима 16 апреля заявил, что направление неработающих пенсионеров и людей с инвалидностью в санатории полностью прекращено. Но сами пенсионеры могут по-прежнему купить путевки. По словам Балбатовского, на сегодня ни один белорусский санаторий не закрыт на карантин.

— Два санатория не работают по решению собственника, в связи с низкой загрузкой и глубиной продаж, — пояснил специалист. — При поступлении пациента в санаторий на этапе шлагбаума или ресепшена проводится термометрия, осмотр врача на наличие признаков заболевания, после чего идет заселение и назначение процедур. В санаториях отменены все массовые мероприятия — экскурсии, дискотеки и т.д. Режим питания рекомендуется организовать в несколько смен и рассаживать людей на расстоянии 1,5−2 метра, это можно сделать при сегодняшней загрузке — около 40% средняя заполняемость по всем санаториям в Беларуси. Пока массовой отмены бронирования на лето не отмечается, отмены есть на апрель-май.

Ситуация действительно непростая, особенно для Нарочанского края, где туризм — один из основных источников дохода. Как говорят местные, летом не заработаешь — зимой не проживешь. Хуже всего ситуация у самых дорогих санаториев, ориентированных на иностранных туристов. С закрытием границ поток свелся к нулю, а для белорусов цены на путевки недоступные (около 100 рублей за сутки на человека).

«Атомщики сами стали реже выезжать в город»

В Нарочи более десяти санаториев, баз отдыха, сюда каждый день приезжают люди на работу из соседних городов и деревень, здесь же живут россияне, которые каждый день на служебном автобусе ездят на строительство АЭС в Островце.

— Говорят, строителей, которые живут в гостинице «Нарочь», изолировали, потому что среди рабочих был случай, — рассказывает местный житель. — Но они продолжают гулять, я их постоянно вижу, и это вызывает опасения.

Попасть в гостиницу «Нарочь» мы не смогли, на все вопросы сотрудники лишь агрессивно кричали: «Уходите!». В администрации Национального парка «Нарочанский», которому принадлежит объект, тоже говорить отказались. Вход для посетителей закрыт на замок — «в связи с коронавирусом», по телефону администрация отказывается говорить. Но в самой гостинице проживающие точно есть — курить они выходят на балконы.

Более ста россиян, занятых на стройке АЭС, живет в комплексе «Чайка» за несколько километров от «Нарочи».

— У нас все спокойно, никакого карантина нет, — рассказал один из рабочих. — У нас есть хороший антивирусник — мы его и внутрь, и снаружи принимаем. А на работе все строго: мы не имеем права заступить на смену, пока не уйдет предыдущая смена и не проведут обработку.

Никаких юбилеев и свадеб, некоторые кафе закрылись

В масках встречаем людей и в агрогородке Нарочь, где находится местный сельсовет. Попасть внутрь теперь можно не дальше первого этажа. Сотрудники спускаются к каждому посетителю, в кабинеты никого не пускают. Управляющий делами Александр Воронович сходу говорит, что никаких цифр по зараженным в Нарочи говорить не будет:

— По заболевшим я ничего не знаю. В Мядельском райисполкоме создан штаб, куда стекается вся информация. Если у человека пневмония, подозрение на коронавирус, везут в город, амбулатория в Нарочи таких людей не принимает.

— Была рекомендация переводить людей на удаленную работу. В Нарочи это вообще реально сделать?

— Что такое удаленная работа? Это больше для айтишников, а у нас либо сфера обслуживания, либо производство, само собой, из дома не поработаешь, госорганы тоже работают по-прежнему. В санаториях отдыхающих стало меньше, но сотрудников на «удаленку» тоже не отправишь. Туризм для нас один из основных источников дохода, как и сельское хозяйство. Основная масса туристов была из России. Когда границу закрыли, все остановилось. Больше всего туристов у нас с мая до сентября. Ждем, что летом обстановка улучшится. Изменения есть и в работе кафе, у них сократилось время работы, никаких свадеб, юбилеев сейчас не проводится. У нас за март во всем Мядельском районе было зарегистрировано всего лишь два брака, люди просто расписались, без торжества.

Часть местных кафе стоят закрытыми, часть сократили время работы, часть работают только навынос. И так не только в Нарочи, но и в Мяделе, где людей в масках почти нет на улице.

В Мядельский райисполком теперь тоже нельзя зайти посетителям, чиновники или спускаются на первый этаж, или отвечают через постового милиционера. Так, заместитель председателя по социальным вопросам Инна Бариева передала, что общаться с журналистами не будет, и направила нас в районную больницу. Туда вход тоже воспрещен. Заведующая отделом эпидемиологии Екатерина Ерман по телефону сказала, что сотрудникам Мядельского районного центра гигиены и эпидемиологии общаться с журналистами запрещено, статистику по выявленным случаям коронавируса не могут сообщить даже государственной районной газете. В отделе эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также отказались сообщить, сколько в Мядельском районе зафиксировано случаев заражения COVID-19.