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Трамп объявил о начале операции 22 стран против наркокартелей

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  • 2.04.2020, 12:24
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Трамп объявил о начале операции 22 стран против наркокартелей
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Для операции США привлекут дополнительные военные корабли, самолеты и вертолеты.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, которую США будут проводить в Западном полушарии вместе с 22 странами. Трансляция велась на сайте Белого дома, сообщает РБК.

«Есть повышенная вероятность того, что [наркотические] картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в дурных целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим... Мы не должны позволить наркокартелям использовать пандемию для угрозы жизням американцев», — заявил Трамп.

Он добавил, что для операции США привлекут дополнительные военные корабли, самолеты и вертолеты. По его словам, участников операции оснастят средствами персональной защиты, а также усилят меры предосторожности.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что только в прошлом году американским властям удалось изъять 280 т наркотиков, большая часть из которых предназначалась для транспортировки в США. По его словам, каждый год от передозировки наркотиками умирают десятки тысяч граждан США, тысячи сталкиваются с последствиями наркотической зависимости.

Эспер также отметил, что коррумпированные лица, которых он сравнил с режимом правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, «полагаются на выгоду, полученную от продажи наркотиков, чтобы удержать свою репрессивную власть». Он указывал, что контроль усилят в районе восточного побережья Тихого океана и Карибского моря. Reuters со ссылкой на американского чиновника и источники, знакомые с ситуацией, передавал, что США разместят военные корабли ближе к Венесуэле.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что ситуация представляет угрозу национальной безопасности и страна не заинтересована в полумерах.

На прошлой неделе американский Минюст обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле. Вашингтон объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.


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