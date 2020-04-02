При какой температуре лучше стирать вещи в условиях коронавируса 3 2.04.2020, 22:31

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иллюстрационное Фото: depositphotos

Советуют ученые.

Коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться на поверхностях — в том числе тканях — как минимум несколько часов. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал «Известиям», как стирать одежду, чтобы минимизировать риски. Tut.by также посмотрел, что пишут на эту тему и ученые из Великобритании и США.

«Температура инактивации SARS-CoV и SARS-CoV 2 однозначно будет одинаковой. Различий в геномах всего 20%, а общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60 °C сделает одежду безопасной», — рассказал Нетесов.

К похожим выводам пришли в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS). Там также советуют стирать при 40 °C, а лучше 60 °C. Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавили, что вычистить одежду от большинства микробов помогут и пароочистители, если они способны выдать температуру 75 °C.

В комментарии для «Известий» заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Ирина Рыбаулина добавила, что для некоторых вещей стирка при 60 °C может оказаться губительной. Впрочем, она заявила, что «не стоит думать о сохранности одежды в условиях, когда речь идет о здоровье и жизни окружающих людей».