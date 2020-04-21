Бундесвер заменит Tornado на Eurofighter и Boeing F-18 21.04.2020, 20:22

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Минобороны Германии намерено закупить до 93 боевых самолетов Eurofighter и 45 Boeing F-18.

Министерство обороны ФРГ намерено заменить устаревающие боевые самолеты Panavia Tornado, находящиеся на вооружении военно-воздушных сил ФРГ, современными истребителями Eurofighter Typhoon и Boeing F-18. Во вторник, 21 апреля, ведомство проинформировало бундестаг о проекте, стоимость которого оценивается в миллиарды евро, сообщает dpa и Reuters, в распоряжении которых имеется соответствующее письмо, передает DW .

Согласно этой информации, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) планирует приобрести до 93 самолетов Eurofighter и 45 Boeing F-18. "Eurofighter в скором времени должен стать костяком военно-воздушных сил", - указывается в документе.

При этом американские самолеты планируется закупить для возможности доступа бундесвера к ядерному оружию США. Концепция устрашения НАТО предполагает, что в случае войны союзники должны иметь доступ к американскому ядерному арсеналу, указывает далее dpa. На вооружении бундесвера в настоящее время находятся 226 боевых самолетов, в том числе 141 Eurofighter и 85 Tornado. Германия является одной из последних стран, до сих пор использующих самолеты Tornado Panavia, разработанные в 1970-х годах.

Крамп-Карренбауэр направила письмо главе Пентагона

Ранее о возможной закупке десятков американских боевых самолетов Boeing сообщило издание Der Spiegel. По его данным, Крамп-Карренбауэр 16 апреля направила электронное письмо министру обороны США Марку Эсперу, в котором изложила намерения бундесвера.

По сведениям Spiegel Online, Крамп-Карренбауэр не обсуждала возможную покупку американской боевой авиации с лидером фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфом Мютценихом (Rolf Mützenich), который выступает против подобной сделки. Однако глава Минобороны ФРГ проконсультировалась с министром иностранных дел Хайко Масом (Heiko Maas) и министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz), которые представляют в правительстве СДПГ.