Трамп приостанавливает выдачу грин-карт в США 1 22.04.2020, 8:16

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Запрет на иммиграцию будет действовать 60 дней.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что запрет на иммиграцию в США, о котором впервые стало известно во вторник утром, будет действовать в течение 60 дней и коснется в первую очередь иностранцев, желающих получить гринкарту – постоянный вид на жительство в США. По словам Трампа, это решение продиктовано стремлением защитить американский рынок труда от наплыва иностранных рабочих. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, привел к обрушению рынка труда, сообщает «Голос Америки».

Трамп планирует ввести запрет на иммиграцию на основании указа, который, по словам президента, он может подписать в среду. Запрет не будет касаться туристов, студентов и других обладателей неиммиграционных виз, кроме того, он будет пересмотрен по истечении 60-дневного периода. Впрочем, в зависимости от ситуации, запрет может быть продлен еще на 60 дней или на больший период.

«Было бы неправильно и несправедливо, чтобы [рабочие места занимали] новые иммигранты, прибывающие из-за границы, вместо американцев, потерявших работу из-за вспышки вируса. Сначала мы должны позаботиться об американских трудящихся», – сказал Трамп, выступая на ежедневном пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Высокопоставленный источник в администрации сообщил Reuters, что администрация рассматривает различные исключения для целого ряда получателей трудовых виз, включая визы Н-1В. Визы для работы в США смогут получать лица, участвующие в разрешении кризиса в связи со вспышкой коронавируса, в том числе работники фермерских хозяйств.

По словам источника, вскоре страна начнет открывать экономику. Ожидается, что иммиграционные потоки увеличатся. Администрация хотела бы, чтобы работодатели нанимали обратно уволенных работников, а не давали работу иммигрантам с заниженными зарплатными ожиданиями.

Государственный департамент выдал в 2019 финансовом году (начался 1 октября 2018 года) примерно 462 000 иммиграционных виз. Визы позволяют иммигрантам получить вид на постоянное жительство, так называемую гринкарту. Гринкарта дает право жить и работать в США, а также подавать заявку на гражданство по истечении пяти лет.

Президент также приветствовал соглашение, достигнутое в Сенате между республиканцами и демократами, о предоставлении очередного пакета экономической помощи в размере почти 500 млрд долларов. Во вторник Сенат единогласно одобрил соответствующий законопроект.

«Я призываю Палату представителей принять законопроект, голосование по нему состоится, я думаю, очень скоро. Думаю, что у нас есть огромная поддержка», – отметил президент.

Трамп также сообщил, что примерно 20 штатов сейчас продвигаются в направлении постепенного открытия экономики. Президент пообещал, что федеральное правительство будет работать с Нью-Йорком, чтобы помочь штату в проведении более масштабного тестирования.

Президент также сообщил, что Гарвардский университет планирует вернуть федеральному правительству грант, который учебное заведение получило в рамках пакета мер стимулирования. В свою очередь руководство университета опровергло эту информацию, заявив, что не планирует возвращать грант федеральным властям, так как направит эти деньги непосредственно на социальную помощь студентам.