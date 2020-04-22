Обнаружена новая мутировавшая форма коронавируса 10 22.04.2020, 8:28

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Ее открытие ставит под сомнение эффективность разрабатываемой вакцины.

Международная группа ученых из Австралии и Тайваня обнаружила новую мутировавшую форму SARS-CoV-2. Ее открытие вызывает опасение, что разрабатываемая вакцина может оказаться в будущем неэффективной, если коронавирус будет продолжать мутировать. Препринт статьи опубликован в репозитории bioRxiv (перевод - lenta.ru).

Исследователи провели филогенетический анализ 106 геномов SARS-CoV-2 и 39 геномов SARS. Выяснилось, что новый коронавирус мутирует с меньшей частотой, чем SARS. Так, белок, формирующий спайки, оказался относительно консервативным, то есть в кодирующем его гене S редко возникают мутации, способные закрепиться. Этот белок, имеющий рецептор-связывающий домен (RBD), играет важную роль в присоединении вируса к клетке и проникновению внутрь нее, поэтому любые изменения в кодирующем его гене могут навредить вирусу.

Однако в образце коронавируса, выделенного 27 января 2020 года у пациента из Индии, была выявлена закрепившаяся мутация, которая ухудшает способность SARS-CoV-2 связываться с рецептором. Проблема заключается в том, что формирующий спайки белок является ключевой мишенью для будущих антивирусных препаратов. Любые структурные перестройки в этой молекуле могут понизить эффективность терапии. Если же будет выявлено больше мутаций, это поставит под угрозу усилия ученых по разработке вакцины.