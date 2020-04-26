«В детском саду 4-ый ребенок с коронавирусом, а его папа работает на «скорой» 2 26.04.2020, 18:02

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Иллюстрационное фото

Несколько новых очагов коронавируса обнаружены в Дзержинском районе.

Об этом сообщили жители Дзержинска, Фаниполя, Негорелого, написав телеграм-каналу «Баста» или оставив комментарии в соцсетях.

- В Фаниполе есть подтвержденные официально случаи заражения коронавирусом. Те, о ком точно знаю, госпитализированы в Дзержинске и в Минске. В Дзержинской ЦРБ также есть люди из Столбцовского района, - пишет житель Фаниполя.

- В Дзержинске, в детском саду №6, четвертый ребенок с подтвержденным вирусом. А его папа работает на скорой помощи, - пишет жительница Дзержинска.

- На многих предприятиях члены облисполкома вчера проверяли явку на субботник. Я контакт первого уровня от подтвержленного больного, у которого уже умерла мать от Covid-19. Главврач Дзержинского районного центра гигиены и эпидемиологии, сам находясь на карантине, сказал нашему начальнику «если нет симптомов у работников, то никакие они не контакты, пусть работают и помалкивают», - пишет житель Дзержинска.

- Из агрогородка Негорелое знакомая лежит в Дзержинской ЦРБ с подтверждённым диагнозом. В Фаниполе сотрудница компании "УноМедикал" госпитализирована", - пишет жительница Дзержинского района.

- Детский сад №2 в Дзержинске. У сотрудника - коронавирус. Еще у 11 человек взяли тесты. Ждем результаты", - сообщает житель Дзержинска.

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