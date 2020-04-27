Чему нас учит авария на ЧАЭС? Андрей Пушкарев

27.04.2020, 18:49

Трагедия на Чернобыльской АЭС стала началом конца СССР.

26 апреля – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.

Беларусь – один из самых пострадавших от аварии регионов. На сегодняшний день радиоактивное загрязнение территории составляет 13,4% общей площади страны (изначально было 23%, но процент сократился благодаря процессу распада стронция и цезия). На этих территориях проживало 2,2 миллиона человек в 479 населенных пунктах, которые были эвакуированы и перестали существовать.

Авария аукается белорусам не только сокращением полезных площадей и экономическими убытками, но и гибелью людей, в первую очередь, ликвидаторов, массовым распространением онко- и других заболеваний, повышением уровня бесплодия. Нет смысла перечислять все последствия – мы и так всё знаем. Масштаб трагедии понятен сам по себе.

Раньше этот день был значим для многих людей. Каждый год к годовщине готовились публикации и мероприятия. Проходил «Чернобыльский шлях», который не давал забыть о трагедии и помогал актуализировать новые проблемы и политические вызовы.

Это уже второй год, когда «Чернобыльский шлях» не проводится. В прошлом году его не было из-за отсутствия денег на оплату милиции (благодаря изменениям в законе о проведении массовых мероприятий). В этом году – из-за эпидемии коронавируса. Но разве это повод не говорить про трагедию? Сегодня в СМИ как-то совсем мало репортажей, и все они не на главной полосе. Даже год назад информационное пространство было более наполненным аналитикой, статьями и даже простыми репостами в соцсетях.

Сегодня разговор об аварии актуален как никогда. Как и 34 года назад, мы находимся в ситуации чрезвычайного положения. И, к сожалению, власть не учится на своих ошибках. Тогда правительство предпочло всё скрывать, не думая о последствиях и заботясь только о своей репутации и удержании власти. Первое сообщение о Чернобыльской катастрофе появилось в советских СМИ спустя трое суток – про неё объявили вечером 28 апреля в программе «Время». Но в нём не рассказали об опасности, просто сообщили факт аварии как что-то будничное. Руководство страны старательно замалчивало и масштабы трагедии, и число погибших, и полную свою неготовность к катастрофе. Всё это время люди ходили на работу, учились, гуляли, путешествовали, не подозревая о смертельной угрозе. 1 мая 1986 года тысячи людей вышли на праздничные демонстрации и шествия.

Ничего не напоминает? На субботник 25 апреля отправили тысячи человек. И это в разгар эпидемии, когда только официальное число заболевших превысило 10 тысяч. Угроза новая – реакция власти старая: замолчать, выгнать всех на работу, на парад, не признаваться в своей беспомощности и подтасовывать факты. Опять наше правительство занято не безопасностью населения, а «прихорашиванием» себя за счёт здоровья и жизней граждан.

Просится ещё одна параллель: трагедия на Чернобыльской АЭС стала началом конца СССР. Ложь советских газет и телевидения породила слухи и панику, искалечила десятки тысяч людей и вызвала рост недоверия к действующей власти. Генсек Михаил Горбачев писал: «Можно сказать так: моя жизнь разделилась на две части – до чернобыльской аварии и после нее». Нашим властям стоит задуматься над этим уроком истории.

Хочется верить, что и нынешняя катастрофа спровоцирует перемены, которых нам так не хватает, и мы возьмем курс на избрание сознательного, порядочного правительства, для которого важны сами граждане, а не их карманы.

Жыве Беларусь!

Андрей Пушкарев, председатель отделения «БАЗА» в Южной Флориде