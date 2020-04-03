Павел Юхневич: Продление школьных каникул – это логичный шаг 3 3.04.2020, 18:08

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Павел Юхневич

Мало кто из родителей отважится вести ребенка в садик или школу.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», отец двоих детей Павел Юхневич рассказал пресс-службе кампании о том, что происходит с образованием детей, когда родители не хотят вести их в школу:

- У меня двое детей. Одна дочка ходит в садик, другая – в школу. Сейчас каникулы и оба моих ребенка сидят дома. Позавчера была перекличка в родительском чате в Viber у старшей дочери, которая ходит в 23 гимназию в Минске. У нас в классе из 25 человек, из 25 первоклашек, в понедельник планирует быть только семь. У младшей в садике из 23 человек вчера было только восемь в группе.

Ситуация сейчас такова, что градус напряжения в обществе в накале. Из-за коронавируса пропало разделение по политическим взглядам, всех волнует лишь одно – жизнь и здоровье людей. Так, что продление каникул – это логичный шаг, хотя, как мне кажется, что народный карантин уже и без того состоялся. Три часа дня, центр города – никого нет. Намного больше людей стали ходить в масках. Так что, даже если каникулы и не продлят, то мало кто из родителей отважится вести ребенка в садик или школу.

Еще до каникул многие дети болели, потом неделя каникул, может еще продлят. Тут вопрос в том, как детям получать знания. В белорусских школах, на данном этапе, несмотря на заявления о «IT-стране», не вводят дистанционное обучение на государственном уровне. Знаю по личным знакомым, чьи дети обучаются в частных школах – там дети сейчас дома и проводят обучения на онлайн-платформах, там обучали педагогический состав работе через google. Но это частные школы.

Фактически, мы имеем то, что государственная машина, система образования – не готова к таким поворотам, несмотря на то, что мы, якобы, «IT-страна». Могу сказать, что мой ребенок за две недели до начала каникул, фактически не посещал школу и был на заявлении, как и многие дети. Тогда классная руководитель создала группу, куда скидывала задания, которые необходимо выполнить. Так делают многие учителя, как-то еще ищут выход, чтобы ребенок и дома не отставал от учебного процесса. Вот так у нас и справляются.

Хочу сказать всем родителям, что нужно сохранять спокойствие, быть солидарными и думать о себе, о близких и, в первую очередь, о детях. Насколько это возможно, оставлять детей дома, хотя я прекрасно понимаю, что не все это могут себе позволить. Если раньше могли подстраховать бабушки и дедушки, то сейчас такой вариант исключен. Старайтесь найти способ сохранить здоровье и жизнь.