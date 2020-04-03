В Польше подали 60 тысяч заявок на финансовую помощь в рамках «Антикризисного щита» 4 3.04.2020, 18:38

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Иллюстративное фото: Pixabay.com

В настоящее время не отмечено серьезных последствий от коронавируса на польском рынке труда.

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малeнг сообщила «Польскому радио», что на 3 марта подано 60 000 заявок на финансовую поддержку в рамках программы «Антикризисный щит». Министр отметила, что многие заявки касаются субсидий для сохранения рабочих мест. Только до вечера 2 марта было получено заявок на более чем 6000 работников на общую сумму более 30 миллионов злотых (более 6,5 млн евро).

Министр семьи, труда и социальной политики заявила, что в настоящее время не отмечено серьезных последствий от коронавируса на рынке труда: «1-2 апреля в Польше количество безработных увеличилось на 6300 человек. Одновременно снялись с учета 3500 безработных».

Марлена Малёнг полагает, что основные негативные последствия пандемии коронавируса на рынке труда еще проявятся в ближайшее время.

По последним данным Центрального статистического управления Польши, в феврале безработица в Польше составила 5,5 процента.