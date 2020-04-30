Amnesty International раскритиковала советы Лукашенко по «лечению» коронавируса 30.04.2020, 20:03

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Правительство Беларуси не ввело практических никаких мер для противодействия пандемии.

Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека, заявила сегодня Amnesty International. Организация опубликовала новый брифинг, посвященный обязательствам в области прав человека, принятым странами региона.

«По мере того, как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, создаётся впечатление, что многие правительства заинтересованы скорее в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья», – заявила Хеза Макгилл, исследователь Amnesty International по Центральной Азии.

В Беларуси, Таджикистане и Туркменистане политические лидеры преуменьшали серьезность угрозы пандемии и пропагандировали средства народной медицины, никак не доказавшие свою эффективность. В конце марта Александр Лукашенко заявил, что рюмка водки, посещение бани и занятия спортом убьют любой вирус. На сегодняшний день правительство Беларуси не ввело никаких мер по физическому дистанцированию людей друг от друга. Туркменский коллега Лукашенко, Гурбангулы Бердымухамедов, почти не упоминает о COVID-19; он посоветовал окуривать помещения дымом листьев растений гармала для предотвращения заболеваний.

По всему региону получающие недостаточное финансирование системы здравоохранения ведут борьбу за то, чтобы оказывать людям надлежащую помощь.

Для противодействия распространению вируса правительства должны обеспечить распространение доступной, достоверной и основанной на фактических данных информации о COVID-19 и о том, как люди могут защитить себя. Однако зачастую власти стран Восточной Европы и Центральной Азии использовали недавно введённые чрезвычайные полномочия для преследования журналистов и других лиц, которые пытались распространять информацию.

«Люди в Восточной Европе и Центральной Азии достойны лучшего в это трудное и неопределённое время», – подчеркнула Хеза Макгилл.

«Их правительства должны выделить все имеющиеся ресурсы для осуществления права на здоровье, и поместить соблюдение прав человека в фокус всех своих усилий по борьбе с вирусом».