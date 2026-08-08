В Болгарии неизвестный дрон взорвался недалеко от крупного газопровода 8.08.2026, 16:38

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Начато расследование.

В Болгарии в субботу, 8 августа, недалеко от границы с Румынией взорвался дрон, происхождение которого пока не установлено, передает Euronews.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что беспилотник вошёл в болгарское воздушное пространство из Румынии, после чего взорвался в 1 000 метрах от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, вблизи бывшего пограничного пункта «Кардам» между двумя странами.

«Шум, который создавал беспилотник, зафиксировала румынская пограничная полиция, а затем громкий взрыв услышал патруль пограничной полиции», – сообщил он на пресс-конференции.

Радев добавил, что место взрыва дрона было немедленно установлено, и подтвердил, что жертв, а также повреждений зданий или инфраструктуры не было.

Глава правительства отметил, что ни болгарские, ни румынские власти не смогли обнаружить дрон во время его пролета через их воздушное пространство.

По его словам, отныне в этом регионе будут усилены меры наблюдения.

Начато расследование инцидента с целью установления типа дрона.

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