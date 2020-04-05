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Польские ученые разработали средство, которое замедляет заражение коронавирусом

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  • 5.04.2020, 9:25
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Польские ученые разработали средство, которое замедляет заражение коронавирусом

Исследователи считают, что их достижение — многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства.

Группа ученых из Ягеллонского университета польского Кракова заявила, что нашла средство, которое значительно замедляет заражение коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Исследователи считают, что их достижение — многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства. «Разработанная нами субстанция — инновация мирового уровня», — указал вирусолог профессор Кшиштоф Пырц. Изобретение представляет собой химическое соединение под названием HTCC. Сообщается, что оно влияет не только на SARS-CoV-2, но и на MERS-CoV — возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, который появился в Саудовской Аравии осенью 2012 года.

Теперь польские ученые рассчитывают начать клинические исследования своего средства. HTCC запатентовано и ранее тестировалось на животных, разрешения на использование у людей пока не получено. У грызунов эта субстанция не вызывала ухудшений в работе органов дыхания и не демонстрировала токсичность.

Полимерное соединение HTCC было создано на основе хитозана, полученного из креветок или грибов. Исследователи показали, что этот полимер связывается с белком Спайка, который образует «корону» вируса, и блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, попадающим в клетку.

Работа проводилась с применением не только стандартной клеточной модели, но и продвинутой системы, моделирующей полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека. «Это одна из самых совершенных моделей», — подчеркивают авторы исследования.

Напомним: число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1,2 миллиона человек.


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