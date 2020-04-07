Премьер Израиля объявил о введении полного карантина в стране 7.04.2020, 9:16

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Биньямин Нетаньяху напомнил о вспышке инфекции во время празднования Пурим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении ввести в стране полный карантин на время иудейского праздника Песах с 7 до 10 апреля.

Об этом сообщил в ходе выступления из резиденции в Иерусалиме, сообщает nv.ua.

Он напомнил, что в Израиле вспышка коронавируса пришлась на празднование праздника Пурим, который в 2020 году отмечался с вечера 9-го по вечер 10 марта.

«Мы видели, что произошло месяц назад. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома», — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что правительство Израиля рассматривает возможность введения комендантского часа с 18:00 8 апреля по 07:00 9 апреля для предупреждения распространения коронавируса.

שידור חי! ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה לתקשורת ממעון ראש הממשלה בירושלים. https://t.co/28iculXhm9 — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 6, 2020

В то же время, по его словам, в стране появились первые положительные признаки в ситуации с коронавирусом.

Он допустил, что после Песаха ограничения могут быть постепенно сняты.

Жителям Израиля ранее запретили выходить на улицу без необходимости, а с 10 марта в страну запретили въезд иностранцам.

В Израиле выявили почти девять тысяч случаев заражения коронавирусом, 57 человек умерли.