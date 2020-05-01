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ВОЗ заявила, что Китай не допускает ее к расследованию о происхождении коронавируса

  • 1.05.2020, 14:00
ВОЗ заявила, что Китай не допускает ее к расследованию о происхождении коронавируса

Власти КНР заявили, что «проводят свое расследование».

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КНР Годен Галеа сообщил, что китайские власти несколько раз отклонили просьбы ВОЗ принять участие в расследовании о происхождении коронавируса, пишет unian.net.

В организации считают, что у Китая нет веских оснований не допускать ее до расследования. «Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование (в Китае.- ред.), но на данном этапе нас не приглашали присоединиться», - заявил представитель ВОЗ телеканалу Sky News. Галеа добавил, что ВОЗ продолжит направлять запросы в комиссию по здравоохранению КНР и китайским властям.


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