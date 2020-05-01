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«Когда кухню вешали, стену гвоздем пробивало насквозь»

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  • 1.05.2020, 21:56
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«Когда кухню вешали, стену гвоздем пробивало насквозь»
Жизнь в бараке. Как устраивают быт жильцы дома №2Б по улице Циолковского
фото: вечерний бобруйск

Кто и как живет в бобруйских бараках.

По разным причинам в Бобруйске еще есть дома, в которых нет центрального отопления, водопровода и туалета в помещении. Кто и как в них живет – выяснял «Вечерний Бобруйск».

Всего, по информации УКП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз», в городе 336 домов, относящихся к категории «неблагоустроенных» (понятия «барак» в Жилищном кодексе нет). В 126-ти из них нет даже холодной воды.

Вот, к примеру, каркасно-засыпной дом 1936 года постройки по ул. Циолковского, 2-б. Долгое время он был ведомственным, квартиры в нем получали работники железной дороги. Но примерно пять лет назад дом передали на баланс города, и он стал арендным.

Сейчас в доме на Циолковского всего три из 19 квартир занимают бывшие железнодорожники или имевшие к ним какое-то отношение. Остальные 16 квартир арендуются.

В доме, по информации ЖЭУ № 13 проживает около 10 семей.

«А кто пойдет, в такой-то дом?»

На стене небольшой двухкомнатной квартиры 87-летней Валентины Фурс висит вырезанное из газеты расписание автобуса №11. Маршрут этот соединяет отдаленную улицу Циолковского с центром города.

Валентина Игнатьевна до самой пенсии, с 1952 года, работала на Белорусской железной дороге стрелочницей. От работы получила это жилье, в котором сейчас живет вместе с сыном, инвалидом 2-й группы.

Валентина Игнатьевна Фурс в свои годы вынуждена жить в квартире без водоснабжения и центрального отопления.

«Пережила» многих своих коллег-соседей, грустно усмехается женщина:

– Шесть баб уже умерло с этого дома и мужиков тоже. А на их место кто пойдет, в такой-то дом?

Соседи у Валентины Игнатьевны сейчас разные. Есть две цыганские семьи с детьми, есть слепая девушка Анна, есть, что ожидаемо, и злоупотребляющие, и вовсе, по словам бабушки, «нелегальные» жильцы. Но жалуется она не на соседей.

Воду женщине всю жизнь приходится набирать в колонке на улице и носить на второй этаж. Туалет на улице. Отопление – печное, дрова она хранит в покосившемся сарайчике.

Пока как-то справляется сама да помогает дочка Наталья, которая живет в соседнем подъезде.

Наталья Филимонова поселилась на первом этаже в этом доме в 2002 году вдвоем с сыном, но тот, по ее словам, сейчас живет в Москве и обещает, что со временем поможет и маме устроиться в столице. Впрочем, женщина не уверена, что сможет переехать куда-либо в ближайшее время, и не только из-за коронавируса – нужно помогать своей старенькой маме.

– Мама готова уже и в другой барак перебраться, только с водой, хоть холодной, но чтобы в доме. А сюда воду провести никак нельзя – во-первых, опасаются трогать фундамент, все-таки дом очень старый. Во-вторых, как нам сказали, каркасно-засыпная конструкция боится воды, сырость для нее очень опасна, – рассказывает Наталья, которая, как самый активный жилец дома, долгое время вела переписку со многими инстанциями, пытаясь добиться какого-то ремонта.

– Только однажды (дом еще к железной дороге относился), когда у соседки образовалась сквозная дыра в стене прямо на улицу, приезжали чинить, – вспоминает Наталья Филимонова. – Да перед «Дожинками» (2006 год) забор убрали, сделали козырек и покрасили, вот и весь ремонт.

Жильцы просили, раз такое дело, освободить их от платы «на капремонт». Но переписка, говорит Наталья, закончилась ничем, и жильцы «опустили руки».

Поэтому, как и много лет назад, сейчас самый популярный предмет обихода в доме на Циолковского – тазики и ведра. В них носят воду и дрова, в них совершают банно-прачечные процедуры – нагретой на плите водой. Кстати, газ здесь тоже в баллонах, не разгонишься.

Две дочки живут в бараке

Две квартиры в доме занимают цыганские семьи. У пенсионерки Антонины Мушканцовой – две дочери, у каждой есть дети. У старшей – трое, у младшей – двое. Сама Антонина живет в квартире на Бахарова, но часто приходит к дочерям – присмотреть за внуками. А дочкам, по ее словам, иногда приходится уезжать на заработки.

– В Бобруйске на работу их никто не берет, – рассказывает она. – Как только видят – цыганки, сразу отказывают.

Ремонт в своих квартирах дочери сделали с маминой помощью, дома чисто и уютно, но с тем, что натопленные помещения очень быстро остывают, они ничего поделать не могут. Равно как и с отсутствием воды в доме:

– А сколько за детьми стирать-убирать надо, представляете?!

Антонина говорит, что старшая дочь еще, возможно, когда-нибудь получит нормальную квартиру, так как у нее трое детей, а вот младшая, скорее всего, будет жить здесь.

«Когда кухню вешали, стену гвоздем пробивало насквозь»

У Татьяны – еще одного жильца дома, на железной дороге телефонисткой работала мать. Татьяна вышла замуж и уехала в Грузию, но через восемь лет вернулась в Беларусь и поселилась в родительском доме, то бишь, бараке, с детьми. Была возможность приватизировать эту квартиру, но она не стала:

– А что тут приватизировать? Голые стены? Да еще какие! Когда кухню вешали, гвоздем пробивало насквозь.

Как и все, женщина таскает ведрами воду, которую заливает в импровизированный бак над раковиной, чтобы можно было умываться, топит печь дровами, которые носит из сарайчика на улице.

– А дрова сейчас – не дешевое удовольствие, – рассуждает она. – Машина на зиму – почти 200 рублей. И это еще, если зима не холодная. А стены ж – пустые, тепла не держат.

Сейчас из соображений экономии Татьяна отапливает не весь дом, а одну или две комнаты. Щели под дверями старается заткнуть коврами и половиками, чтобы тепло не уходило.

Скромная пенсия не позволяет ей снимать какое-то другое жилье. Можно было бы переехать к детям, которые вернулись в Грузию, но на такое путешествие женщина не осмеливается:

– Я там бываю в гостях, на пару недель, но чтоб переезжать – нет. Не нравится климат, не нравится язык. Я считаю, что если человек в молодости где-то не прижился, то на старости лет ему туда ехать точно не надо.

Сколько стоит такое жилье

В феврале Наталья Филимонова заплатила за коммунальные услуги 16 рублей – это стоимость воды в колонке, вывоза мусора, отчисления на капремонт. Вроде, немного. Но машина дров на зиму – это еще 200 рублей, и баллон привозного газа, еще 17 рублей.

В РВЦ Ленинского района отметили – в связи с отсутствием благоустройства в стоимость квадратного метра аренды в таком жилье рассчитывается с учетом скидки и составляет 0,2268 рубля.

Перспектива: капитального ремонта не планируется

Судьбой конкретно этого дома на Циолковского журналисты поинтересовались в УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз». Из ответа узнали, что: осенью прошлого года был проведен его осмотр и «установлено удовлетворительное состояние его основных конструктивных элементов».

Дом №2-б был передан на техобслуживание БУКДПОЖФ Ленинского района в 2012 году, и с тех пор капитальный ремонт его «не производился и не планируется».


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