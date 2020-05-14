У футболиста «Минска» подтвердился коронавирус 3 14.05.2020, 15:14

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Фото: fcminsk.by

Команда находится на карантине.

Украинский защитник "Минска" Евгений Чаговец заразился коронавирусом. О положительном тесте футболиста на COVID-19 сообщает by.tribuna.com.

В конце прошлой недели заговорили про коронавирус в высшей лиге (до этого были подозрения в "Барановичах", выступающих в Д3, и подтвержденный случай у перволигового "Арсенала" Дзержинск). Пострадавшим клубом назывался "Минск". В минувший понедельник руководитель (Игорь Шлойдо. — Прим.) подтвердил, что есть подозрения на болезнь у одного из футболистов основного состава, но при этом убеждал, что результаты теста не пришли — просил обождать один-два дня. Прошел и день, и два, уже стало известно имя заболевшего (это молодой украинский защитник Евгений Чаговец), но что с результатами теста? Шлойдо просто пропал, хотя, несомненно, где-то существует, — пишет источник.

Чаговец в сезоне-2020 провел в составе "горожан" семь матчей высшей лиги, в которых отметился голом.