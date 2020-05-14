У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус 2 14.05.2020, 20:20

У члена тренерского штаба обнаружена пневмония.

Сегодня у двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Также сообщается о том, что ожидается тест члена тренерского штаба, у которого по результатам КТ обнаружена пневмония.

Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус в разговоре с корреспондентом Tribuna.com отказался комментировать данную информацию и просил обратиться в пресс-службу, которая, в свою очередь, также отказалась от комментариев.

Завтра команде Юрия Пунтуса предстоит сыграть с «Городеей». Сообщений о переносе матча не было.

Сегодня в АБФФ отказались давать комментарии на тему коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.