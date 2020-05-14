У двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус2
- 14.05.2020, 20:20
У члена тренерского штаба обнаружена пневмония.
Сегодня у двух игроков «Торпедо-БелАЗ» выявлен коронавирус, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Также сообщается о том, что ожидается тест члена тренерского штаба, у которого по результатам КТ обнаружена пневмония.
Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус в разговоре с корреспондентом Tribuna.com отказался комментировать данную информацию и просил обратиться в пресс-службу, которая, в свою очередь, также отказалась от комментариев.
Завтра команде Юрия Пунтуса предстоит сыграть с «Городеей». Сообщений о переносе матча не было.
Сегодня в АБФФ отказались давать комментарии на тему коронавируса.
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