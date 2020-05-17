закрыть
17 мая 2020, воскресенье, 19:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

История белоруски, которая похудела на 40 килограммов

1
  • 17.05.2020, 17:55
  • 1,541
История белоруски, которая похудела на 40 килограммов

Первые 20 килограммов ей удалось сбросить за два месяца.

После перенесенных стрессов Полина начала стремительно набирать вес. Свои лучшие годы, как говорит сама девушка, она потратила на еду, пишет tut.by. 4 плитки молочного шоколада и все это запить молоком? Легко. На весах Полина видела цифру — 105 кг.

Комплексы, непринятие себя и буллинг — это то, с чем девушке приходилось бороться постоянно. Парень (к счастью, уже бывший) даже поставил ей условие: худеешь на 20 килограммов за 2 месяца — и тогда мы будем вместе. Полина справилась с этим, потом смогла сбросить еще 20. Это история про человека, который сквозь комплексы стал лучшей версией себя (и дело тут не только и не столько в весе).


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин