История белоруски, которая похудела на 40 килограммов 1 17.05.2020, 17:55

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Первые 20 килограммов ей удалось сбросить за два месяца.

После перенесенных стрессов Полина начала стремительно набирать вес. Свои лучшие годы, как говорит сама девушка, она потратила на еду, пишет tut.by. 4 плитки молочного шоколада и все это запить молоком? Легко. На весах Полина видела цифру — 105 кг.

Комплексы, непринятие себя и буллинг — это то, с чем девушке приходилось бороться постоянно. Парень (к счастью, уже бывший) даже поставил ей условие: худеешь на 20 килограммов за 2 месяца — и тогда мы будем вместе. Полина справилась с этим, потом смогла сбросить еще 20. Это история про человека, который сквозь комплексы стал лучшей версией себя (и дело тут не только и не столько в весе).