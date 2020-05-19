Американский биолог вывел личную формулу заражения коронавирусом 4 19.05.2020, 8:17

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иллюстрационное Фото: Adobe Stock

Как только люди перестанут сидеть дома, вирус получит еще больше «топлива».

Американский биолог, доцент биологии в Массачусетском университете в Дартмуте, Эрин Бромейдж на своем сайте подробно рассказал, каких мест и видов досуга стоит избегать – чтобы не заразить себя (а потом и близких) коронавирусом.

«Кажется, многие люди уже вздохнули c облегчением, но я не понимаю, почему», – так начинается текст Эрина. Ученый признает, что эпидемическая кривая действительно имеет относительно предсказуемый подъем: как только она достигает пика, можно прогнозировать спуск. Но при этом данные о вспышках в Китае и Италии показывают, что смертность после пика не останавливается. Эрин говорит про ситуацию в Америке: если пик эпидемии пришелся на 70 000 смертей, есть вероятность, что в течение следующих шести недель, пока кривая будет опускаться, страна может потерять еще 70 000 человек – и это даже при условии, что будет карантин. Однако в США карантинные меры тоже снимают, Эрин пишет об этом: «Я понимаю желание перезапустить экономику, но если не решить вопрос с людьми, экономика не восстановится».

Эрин уверен, что как только люди перестанут сидеть дома, «вирус получит больше топлива» – и все прогнозы про конец пандемии потеряют актуальность. Поэтому он и написал свою работу о том, как в повседневной жизни избежать чрезмерных рисков заразиться коронавирусом.

Где люди заболевают?

По мнению Эрина, большинство людей заражается в собственном доме – от семейных, которые приносят вирус в квартиру извне. Но где они заражаются? Эрин пишет: «Я часто слышу, как люди беспокоятся о продуктовых магазинах, велосипедных прогулках, невнимательных бегунах, которые не носят масок – это повод для волнения? На самом деле, нет».

Чтобы заразиться, человек должен получить инфекционную дозу вируса. Изучив другие вирусы, некоторые ученые пришли к мнению: для инфицирования COVID-19 требуется всего 1000 вирусных частиц SARS-CoV-2. Эрин объясняет: «Можно заразиться, один раз вдохнув всю 1000 вирусных частиц или один раз потереть глаза, Или вдохнуть 10 раз по 100 вирусных частиц, или даже 100 раз вдохнув по 10». Так что если вы моете руки, а на улице не трогаете лицо – риск заразиться действительно сильно снижается.

Как вирус попадает в воздух

Уборная. По мнению ученого, общественный туалет – одно из самых небезопасных мест. Во-первых, в уборной много поверхностей, которые вынужден трогать человек: дверные ручки, смыв, входные двери и так далее. Во-вторых, ученые еще не выяснили, есть ли в продуктах жизнедеятельности инфекционный материал или он просто содержит фрагментированный вирус. А, как известно, смыв унитаза ведет к аэрозолированию многих капель, которые также могут попасть на ваши руки.

Кашель. Во время одного кашля человек выпускает в воздух около 3000 капель, которые распространяются с большой скоростью. Большинство таких капель – большие, поэтому под действием силы тяжести быстро оседают на поверхностях. Но некоторые все же остаются в воздухе и могут попасть в другой конец помещения всего за пару секунд.

Чихание: Во время одного чиха человек выпускает в воздух около 30 000 капель, которые распространяются с очень большой скоростью. В отличие от кашля, при чихании выделяются маленькие капли, которые реже оседают на поверхности и в разы быстрее перемещаются в пространстве. Одна капля от кашля или чихания коронавирусного пациента может содержать до 200 000 000 вирусных частиц. Представляете, как быстро они распространятся в окружающей среде?

Дыхание. При одном выдохе человек выпускает 50-5000 капель в воздух. Но эти капли – медленные. К тому же, в отличие от кашля и чихания, содержат на порядок меньше вирусных частиц (насколько меньше, науке пока достоверно неизвестно).

Эрин вывел личную формулу: заражение = воздействие вируса × время

Так как же можно заразиться? Самый «верный» способ – разговаривать лицом к лицу с зараженным человеком, который чихает и кашляет прямо на вас. Но есть менее очевидный способ – зайти через пару минут в комнату, после того, как там почихал и покашлял зараженный. За это время вирусные частицы не успеют полностью осесть на поверхность, и вы с большой вероятностью сможете за несколько вдохов получить инфекционную дозу вируса.

Если же зараженный не будет кашлях и чихать, заразиться от него вы сможете всего через пять минут разговора лицом к лицу. Потому что при общении человек выделяет около 200 вирусных частиц в минуту (пять минут = 1000 вирусных частиц). Ну, а если вы будете просто стоять рядом с зараженным и молчать, заразиться сможете только через 50 минут коммуникации. Потому что за минуту дыхания выделяется всего 20 вирусных частиц (50 минут = 1000 вирусных частиц).

Этими расчетами Эрин хотел показать, что формула «заражение = воздействие вируса × время» – основа для отслеживания контактов. Эрин пишет: «Если вы заражены, любой, с кем вы проведете больше 10 минут лицом к лицу, потенциально заражен. Любой, с кем вы провели длительное время в одном помещении, например, в офисе – потенциально заражен». И напоминает, что людям с симптомами болезни крайне важно оставаться дома, потому что чихание и кашель коронавирусного может легко заразить целую комнату людей.

А что насчет бессимптомных зараженных?

Ученые выяснили, что 44% от 100% всех заражений были переданы людьми без каких-либо симптомов болезни. То есть бессимптомными или предсимптомными зараженными (человек может распространять вирус примерно за пять дней до появления первых симптомов).

Количество вируса, который «выбрасывает» человек в воздух, меняется в течение болезни. Но ученые выяснили, что как раз до появления симптомов больной выделяет в окружающую среду больше всего вирусных частиц. Что важно: Эрин опубликовал график, на котором видно, что люди всех возрастов могут выбрасывать в воздух и очень мало, и очень много вирусных частиц. То есть вы можете заразиться от бессимптомного (предсимптомного) 2-х годовалого ребенка, например.

Где больший риск заразиться коронавирусом, когда все начнут жить прежней жизнью?

Сначала о том, где массово заражались до и во время пандемии. Если не брать в расчет ужасающие вспышки в домах престарелых, можно отметить, что быстрее всего коронавирусом заражаются в тюрьмах, во время экскурсий по культовым памятникам, в офисах и на других рабочих местах, как, например, мясокомбинаты и колл-центры. Потому что любое помещение (или среда) с плохой циркуляцией воздуха и высокой плотностью людей может вызвать инфекционную вспышку. Эрин привел примеры мест «суперраспространения вируса»:

Мясная промышленность. На таких заводах обычно высокая плотность сотрудников, которые должны постоянно взаимодействовать друг с другом. Плюс, многие из них работают в холодильных камерах, где отлично «живет» вирус (да, беларуский президент слукавил, когда сказал, что на арене для хоккея коронавирус умирает).

Свадьбы, похороны. Когда только началась пандемия, на этих мероприятиях были заражены 10% от 100% коронавирусных американцев.

Конференции. Ведь они предполагают много личного общения.

А теперь представим, что мир вернулся к прежней жизни и люди отправились пить просекко в рестораны. Эрин показал график, на котором четко видно, как один бессимптомный носитель влияет на остальных в заведении (данные графика основаны на реальном полевом исследовании).

На графике А1 – это бессимптомный зараженный, который пришел поужинать в ресторан с девятью друзьями и пробыл там около двух часов. В это время зараженный, естественно, дышал, то есть выбрасывал в воздух малое количество вирусных частиц. А вентиляция ресторана воздушным потоком направляла их справа налево. Итого: 50% друзей зараженного заболели коронавирусом в течение семи дней. Также вирус получили 75% людей, которые сидели за соседним столиком (по ходу воздушного потока), и даже двое человек, которые сидели еще дальше (против хода воздушного потока).

После карантина все пойдут и в офисы. Поэтому посмотрим на еще один график распространения вируса в опенспейсе.

Всего один зараженный пришел на свое рабочее место в колл-центр, который находится на 11 этаже офисного здания. Там уже трудилось 216 сотрудников – за неделю 94 из них стали инфицированными, то есть 43,5% всех. На графике их стулья помечены синим цветом. Только двое из 94 сотрудников перенесли вирус бессимптомно, остальные заболели. Ученые не выяснили, как именно вирус распространился по офису: из-за вирусных капель в воздухе или тех, что осели на поверхностях дверных ручек, кнопок лифта и прочего. Но сделали вывод: когда люди сидят в замкнутом пространстве и дышат одним и тем же воздухом, риск вирусной вспышки увеличивается.

Что интересно, массовая вспышка случилась только на одном 11 этаже, хотя очевидно, что люди пользовались одними коридорами и лифтами. На других этажах были замечены лишь трое зараженных, но связать их с первым инфицированным с 11-го этажа не удалось.

Поэтому Эрин настаивает, что важно помнить про формулу «заражение = воздействие вируса × время».

Многие американцы ходят слушать церковный хор (беларусы тоже активно ходят в церковь, в том числе на массовые мероприятия). Эрин вспоминает, как один из хоров в штате Вашингтон около двух с половиной часов выступал в закрытой церкви размером с волейбольную площадку. Несмотря на все меры предосторожности, один бессимптомный носитель вируса передал его большинству присутствующих в этой церкви. Через четыре дня у 45 из 60 членов хора развились симптомы заболевания, двое умерли. Все потому, что при пении вирусные частицы выделяются чаще, чем при разговоре.

Ну, и конечно после самоизоляции люди захотят отметить день рождения. Многие смогут похоронить своих родственников с почестями (во время пандемии классические похоронные церемонии не проводятся даже в Беларуси). Чтобы было нагляднее, как на таких мероприятиях распространяется вирус, Эрин описал реальную историю из Чикаго. «Боб не знал, что у него есть вирус. Он купил еду на вынос и три часа ел ее с двумя членами семьи из одной посуды. На следующий день Боб пошел на похороны, где, выражая соболезнования, обнимал членов семьи и других. В течение четырех дней заболели два родственника Боба, с которыми он ел, и еще один – которого он обнимал. Но Боб не остановился. Он пошел на день рождения, где было еще девять гостей. Они обнимались и вместе ели на вечеринке около трех часов. Семеро из них заболели. Через несколько дней заболел и сам Боб. Он был госпитализирован, попал на ИВЛ и умер». И это не конец истории: вирус, который успел передать Боб, «жил» в трех гостях с вечеринки, которые ходили в церковь, где пели, общались и тд. В итоге Боб, сам не зная того, заразил 16 человек в возрасте от 5 до 86 лет. Трое из этих 16 умерли. В заключение этой истории Эрин пишет: «Отрезвляет, не правда ли?».

Все вспышки – в ресторане, в офисе, в церкви, на похоронах, на дне рождения – случились в помещениях, где люди находились близко друг к другу и активно общались, пели и кричали.

Вывод: основные источники инфекции – это дом, офис, общественный транспорт, мероприятия и рестораны. Именно в этих местах случаются 90% всех заражений. А магазины же ответственны лишь за небольшой процент инфекций, которые удалось отследить. Потому что там низкая плотность людей и большой объем воздуха, да и времени человек проводит в продуктовом в разы меньше, чем в том же офисе.

Эрин также уточняет, что риск подхватить вирус меньше, если коммуницировать с другими людьми только на улице: «Солнечный свет, тепло и влажность влияют на выживаемость вирусов, — все это снижает риск на открытом воздухе». Так что гуляйте с друзьями в парках, господа.

И последний совет от ученого: «Всем нам разрешили более свободно передвигаться, общаться с большим количеством людей и посещать больше разных мест – и риск для нас и членов наших семей увеличиваются. Даже если вам не терпится наладить бизнес и вернуться к прежней жизни, внесите свой вклад и наденьте маску, чтобы уменьшить количество выбросов в окружающую среду. Это поможет всем, в том числе и вашему бизнесу».