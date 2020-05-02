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В КНДР показали «свежее» фото с Ким Чен Ыном

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  • 2.05.2020, 8:11
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В КНДР показали «свежее» фото с Ким Чен Ыном

Ранее журналисты сообщали о тяжелой операции у диктатора, а также о его смерти.

Северокорейская газета Rodong Sinmun, печатный орган правящей Трудовой партии страны, показала фотографии главы КНДР Ким Чен Ына с открытия завода по производству удобрений. Материалы опубликованы на сайте издания. Фотографии с Ким Чен Ыном также показало Центральное телеграфное агентство КНДР, сообщает РБК.

На фотографиях северокорейский правитель якобы выглядит здоровым, улыбается фотографам.

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что северокорейский правитель появился на публике впервые за последние 20 дней. В апреле CNN сообщил, что председатель Госсовета перенес операцию на сердце и состояние его здоровья ухудшилось. Телеканал отмечал, что он не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 апреля пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена впервые за долгие годы. Японское издание Shukan Genda сообщало, что он находится в тяжелом состоянии после операции.

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Впоследствии глава гонконгской спутниковой телесети Цин Фэн заявила, что Ким Чен Ын умер. Однако спецпредставитель по культурным связям КНДР с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос опроверг эту информацию.

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР
Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

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