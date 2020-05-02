В КНДР показали «свежее» фото с Ким Чен Ыном

В КНДР показали «свежее» фото с Ким Чен Ыном16
- 2.05.2020, 8:11
- 9,523
Ранее журналисты сообщали о тяжелой операции у диктатора, а также о его смерти.
Северокорейская газета Rodong Sinmun, печатный орган правящей Трудовой партии страны, показала фотографии главы КНДР Ким Чен Ына с открытия завода по производству удобрений. Материалы опубликованы на сайте издания. Фотографии с Ким Чен Ыном также показало Центральное телеграфное агентство КНДР, сообщает РБК.
На фотографиях северокорейский правитель якобы выглядит здоровым, улыбается фотографам.
Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что северокорейский правитель появился на публике впервые за последние 20 дней. В апреле CNN сообщил, что председатель Госсовета перенес операцию на сердце и состояние его здоровья ухудшилось. Телеканал отмечал, что он не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 апреля пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена впервые за долгие годы. Японское издание Shukan Genda сообщало, что он находится в тяжелом состоянии после операции.
Впоследствии глава гонконгской спутниковой телесети Цин Фэн заявила, что Ким Чен Ын умер. Однако спецпредставитель по культурным связям КНДР с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос опроверг эту информацию.