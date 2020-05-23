«Бункер-фюрер» крутит фигуры из трех пальцев 1 Александр Сотник

23.05.2020, 14:10

2,772

Пока Путин прячется, Россия превращается в большой погост.

Главный нефтесос нашей бензо-колонии Игорь Иванович Сечин переизбран на должность главы «Роснефти» еще на пять лет. Воистину – незаменим, как неутомимая бензопила. Еще немного – и выпотрошит ненавистное РБК, вместе с кишками и 43 миллиардами рублей. А нечего писать про Венесуэльскую нефть и рязанский ЧОП. Не журналюжье это дело! И остановить эту бесчеловечную резню никто не в состоянии. Разве что коронавирус, который швырнул на больничную койку неуемного Рамзана, даже не извинившись.

А Путин в это время продолжает показывать фиги из бункера. Денег население не дождется. Даже разрекламированные одноразовые пособия на детей превращаются в игру «А ну-ка, получи!», потому что сайт не выдерживает наплыва страждущих. В путинской России все сделано настолько кондово, что невооруженным глазом видно: по какому месту прошлась бюджетная бензопила, отпилив нехилую часть государственных вложений. Поэтому любые путинские «выделения» - суть тот же пиар, рассчитанный на невзыскательное лошье с телеящиком вместо головы.

И покуда бункер-фюрер крутит фигуры из трех пальцев, ему докладывают о том, что общий дефицит ресурсов в этом сезоне в бюджетах всех уровней станет рекордным с начала 2000х годов. Крушение цен на нефть и газ, карантин и рецессия в экономике ведут к крупнейшей катастрофе. По предварительным подсчетам, дефицит консолидированного бюджета составит около 9 триллионов рублей. То есть, дыра такова, что в нее провалился каждый четвертый заложенный в бюджет рубль. И она-таки превышает пресловутый «Кудринский спас» - Фонд Национального Благосостояния. В нем, по данным Минфина, на 1 мая находилось 114,5 млрд долларов - это не потраченные деньги, которые размещены на валютных счетах в Центробанке. По текущему курсу это порядка 8 триллионов 118 миллиардов рублей. И даже если этот фонд истратить полностью – бюджетного дефицита эти деньги не покроют. Выход остается только один: пора включать печатный станок, запуская инфляционные процессы. На какое-то время это оттянет экономическую катастрофу, и россияне еще повисят над бездной. Но, учитывая нагнетаемую жестокость со стороны силовиков, срыв может произойти в любой момент.

Правда, каратели тоже готовятся. Согласно данным сайта госзакупок, только по водометам и распылителям газа Росгвардия и полиция за пять лет заключили контракты на 850 млн рублей, а в 2020-м планируют потратить еще 30,5 млн. За этот же период 1,5 млрд рублей силовики планировали потратить на приобретение электрошокеров, еще 410 млн — на противоударные щиты. На закупку гранатометов правоохранительные органы готовы были потратить 70,5 млн рублей. Помимо этого, силовые ведомства тратят деньги на покупку резиновых дубинок и наручников, часто использующихся на митингах. Большинство других спецсредств пока не применяется, либо используется «с целью устрашающего эффекта». Но это все – пока. Когда начнутся волнения по причине отсутствия денег на еду – вот этой силовой прелестью досыта и накормят.

Правда, пока приказано - если и грызть ненавистный плебс, то исключительно в темных уголках пещеры, рвя ему пасть и ломая конечности за не надетые намордники и руки без перчаток. В целом установка такая: лишний раз не выбешивать, ибо от лохтората надо еще получить формальное согласие на «обнуление». Но проклятый коронавирус Джокером спутал всю шулерскую игру, и теперь надо просчитывать: когда схлынет волна эпидемии. Уже понятно, что речь идет лишь о первой волне, и вот «между первой и второй» и надо успеть пролезть, как в игольное ушко. Знать бы еще: когда приоткроется эта щель возможностей? Вот и морщат свои лбы яйцеголовые политтехнологи, прикидывая Путло к носу.

А «некасальщики-выживальщики» в это время ворчат по углам. Жрать-то, действительно, нечего. Представляете, какой хрящ без соли доедают в глубинке России, если в Москве дикой обезьяной возопил артист Тарзан – обнаженный не от нищеты, а по профессиональной стриптиз-необходимости. «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей», — пожаловался Тразан-Глушко, прикрывая соблазнительным рубищем свою гламурную срамоту. Между тем, членам избиркомов Москвы сообщили о подготовке к плебисциту по поправкам: поквартирный обход начнут с 1 июня. Нежданчики будут ломиться в каждую дверь и, лавируя между матом и вирусняком, рассказывать о том счастье, которое обрушится на электорат со всей своею неизбежностью. А в некоторых городах по квартирам уже шастают засланцы единороссов, подбивая граждан регистрироваться на их сайте, чтобы в час Х за них проголосовал кто-нибудь другой – удаленно. Шулера играют на опережение, рискуя получить бейсбольной битой по черепу, но игра стоит свеч.

Пока в России день ото дня вымирает население, Путин превращается в отравляющий газ, заполняя собой все политическое пространство. Ему важно завершить процесс «обнуления» до начала второй волны эпидемии, потому что к этому моменту денег уже не будет ни у кого, и его Рос-садистам останется только стрелять по живым людям, заливая кровью улицы и площади городов. Большая часть будет тихо умирать дома: кто от инфекции, кто от голода, кто от пьянства или суицида. «Останется только Путин» - как и было сказано. Никакого трансфера, никакого преемничества. Не надейтесь. Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – вся страна превращается в погост. На короткий срок, потому что сразу после быстрых поминок территорию заполнят уже расставившие повсюду свои радиосистемы терпеливые и работящие китайские товарищи.

Александр Сотник sotnik-tv.com