«Мама шла на работу со слезами на глазах» 6 25.05.2020, 15:57

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Фото: tut.by

Жительницу Витебска, которая является контактом первого уровня, заставили выйти на работу.

Об этом написала ее дочь, сообщает пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

"Мама работает фельдшером, - рассказала она. - Позвонили и сказали, что она является контактом первого уровня. Как вы думаете, что сказало ей начальство? Сказали ходить на работу, пока не появятся симптомы. Боже, сколько через неё проходит людей, сколько может ещё заболеть!

Мама шла на работу со слезами на глазах, а что делать? Начальник сказал, нужно идти.

Лукашенко все равно это. Сколько людей заразиться от первого контакта и сколько может умереть? На самоизоляцию не пускают, ведь работать некому.

Это ужасно. Гнать наше правительство надо".