Литовский профессор: Очаги коронавируса могут вспыхивать в течение одного-двух лет 29.05.2020, 20:35

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фото: DELFI / Andrius Ufartas

Специалист подчеркнула, что не всегда удается создать вакцину.

Сейчас много говорят о том, когда появится вакцина от коронавируса. Одни ученые считают, что, возможно, это произойдет в ноябре, другие не блещут оптимизмом. В передаче "День на Delfi" профессор из Литвы Аурелия Жвирблене сказала, что она сторонник реалистического сценария, и считает, что в течение года вакцину не разработают, поскольку в истории медицины подобного еще не было. "Сейчас мнения есть разные, однако общая позиция такова, что вакцину в течение нескольких месяцев разработать невозможно. Я думаю, такие заявления имеют политическую подоплеку", – сказала профессор.

Профессор сказала, что вакцину надо произвести в большом количестве, а это также требует немало времени.

"Я - реалистка, я не склонна верить громким заявлениям. Это очень короткое время, поскольку нет такого прецедента, чтобы вакцина была разработана в течение 1-2 лет. Такого в истории медицины не было. Например, вакцину от Эболы разрабатывали 5 лет, сейчас ее исследуют.

Это не окончательная форма. Что касается Эболы, то инфекция уже локализована, она фиксируется в конкретных местах, там планируют вакцинацию людей из группы риска, но если иметь в виду ситуацию с коронавирусом, то людей надо массово прививать на всех континентах. Надо будет произвести миллиарды доз вакцины. Возможно, ли чтобы к ноябрю уже провели исследования, доказали, что вакцина безопасна, эффективна?" – сказала профессор, заметив, что она в это не верит.

На вопрос, возможно ли такое, что коронавирус вообще не удастся победить, специалист сказала, что все возможно.

"Я думаю, шанс велик. Я не хочу быть черным пророком, но не всегда вакцину удается создать. Конечно, в данном случае прилагаются огромные усилия, даже крупные компании, которые обычно конкурируют, сейчас объединили свои силы, например, общие клинические исследования; такого раньше не было", – сказала собеседница.

Ученые Оксфорда говорят, что вакцина может появиться в сентябре. Однако Жвирблене сказала, что такой вариант вакцины для вакцинации людей еще не использовался.

"Я могу поспорить, что до конца года вакцины для массового использования не будет. Точно не будет. Пока она не прошла все проверки, этой вакцины нет", - сказала профессор.

"Если появится вакцина, вы сделаете прививку, тогда можно будет жить спокойно. С этим вирусом ситуация похожа на ситуацию с гриппом – если не будет обязательной вакцинации, то спокойно могут жить только те, кто сделал прививку", – сказала Жвирблене.

Профессор не считает, что вторая волна может быть серьезнее первой.

"Мне так не кажется. Смотря, что сравнивать. Если с испанским гриппом, тогда посмотрим, какая ситуация. Во-первых, другой вирус – грипп. Грипп ведет себя иначе, он может сильно мутировать. Он становится гибридным, как было во время пандемии испанки", – заметила собеседница, сказав, что с коронавирусом все иначе.

"Он так себя не ведет, понемногу эволюционирует, меняется, но не обменивается геномом с другими похожими вирусами. Если говорить о следующей волне, то у нас уже есть опыт. Опаснее, когда враг новый и неизвестный. Возможно, кто-то говорит, что такие жесткие меры не нужны, но что можешь знать. За это время получен ценный опыт. В первую очередь надо думать, как защитить медработников", – сказала Жвирблене.

"Я думаю, будут возникать очаги, это может наблюдаться на протяжении двух-трех лет. Есть вероятность, что вирус станет эндемическим, а такие вирусы постоянно циркулируют в нашей популяции, как ветрянка или корь. Слабые или непривитые люди ими заболевают. Есть угроза, что с этим вирусом так и будет", – считает собеседница.