«Жыве Беларусь!» в Лиде: как собирали подписи за Светлану Тихановскую 30.05.2020, 20:57

2,581

Фото: «Радыё Свабода»

На легальный пикет по сбору подписей пришли сотни человек.

Видео с пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской в Лиде публикует «Радыё Свабода».

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.