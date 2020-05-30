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«Жыве Беларусь!» в Лиде: как собирали подписи за Светлану Тихановскую

  • 30.05.2020, 20:57
  • 2,581
«Жыве Беларусь!» в Лиде: как собирали подписи за Светлану Тихановскую
Фото: «Радыё Свабода»

На легальный пикет по сбору подписей пришли сотни человек.

Видео с пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской в Лиде публикует «Радыё Свабода».

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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