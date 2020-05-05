«Приходите ко мне в понедельник - и я вложу в вас $50 миллиардов» 5 5.05.2020, 13:44

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Уоррен Баффет

Фото: Bloomberg

Самый успешный инвестор планеты рассказал о ситуации в экономике.

Десятки вопросов от инвесторов, больше пяти часов общения в прямом эфире и привычная баночка колы на столе. На днях в США прошло виртуальное собрание акционеров самой известной инвестиционной компании в мире - Berkshire Hathaway. Ее основатель - мультимиллиардер Уоррен Баффет, которого называют «оракулом из Омахи». Он является признанным финансовым гуру, потому что на протяжении многих лет его компания показывает хорошую прибыль, на которую даже кризисы слабо влияют.

Тем не менее на этот раз серьезные убытки не обошли стороной и Баффета. Его компания отчиталась, что за первый квартал потеряла из-за коронакризиса 50 млрд долларов. Компания по-крупному инвестирует в десятки компаний из различных отраслей. Естественно, многие из них столкнулись с последствиями глобальной пандемии. Издание kp.by приводит основные цитаты из выступления Баффета.

О поддержке малого бизнеса и населения

«Я не хочу заниматься политикой, но это очень хорошая идея - заботиться о людях, испытывающих ужасные проблемы в такой период. Потому что люди пострадали из-за того, к чему они не имели никакого отношения».

Напомним, в США запустили программу помощи пострадавшим гражданам и малому бизнесу. Предприниматели получают субсидии на зарплаты, оплату аренды и выплаты по кредитам. А все американцы с доходом меньше 75 тысяч долларов получают единовременные пособия по 1200 долларов на человека и по 500 на каждого ребенка.

Об будущем авиакомпаний

«Я не знаю, будут ли через три, через четыре года люди летать столько же, сколько и в прошлом году. У авиакомпаний слишком много самолетов. Мир изменился для авиакомпаний. Надеюсь, что ситуация исправится достаточно быстро».

В своем отчете за первый квартал компания сообщила, что продала все акции американских авиакомпаний, которые были в портфеле. Сделки были закрыты с убытком. Баффет признал, что совершил ошибку. Но, как и многие другие, он и понятия не имел, что может произойти подобная нештатная ситуация как глобальная пандемия и отмена почти всех рейсов.

О ценах на нефть

«Добыча нефти будет снижаться в ближайшие несколько лет. Просто потому, что она будет экономически невыгодна. Русские и саудиты пытались превзойти друг друга в том, кто больше произведет. Когда у вас переполнены хранилища и спрос резко снизился, из этой ситуации так быстро не выбраться».

Компания Баффета вкладывалась и в сланцевую нефтедобычу - в компанию Occidental Petroleum. Но, как объяснил инвестор, при тогдашних ценах на нефть это было оправданно. Сейчас - нет.

О второй волне кризиса

«На рынке мы пока не видим ничего привлекательного. Мы готовы купить что-то очень большое. Если вы придете ко мне в понедельник утром с какой-то идеей, которая требовала вложений на $30 или даже на $50 млрд, и нам бы она действительно понравилась, то мы бы купили».

Уоррена Баффета не зря считает самым успешным инвестором в мире. Он не спекулирует акциями, а пытается найти недооцененные компании, производящие востребованную продукцию, и вкладывает в них крупные деньги, рассчитывая на долгосрочную прибыль. К примеру, в портфеле его компании есть бумаги Apple, которые он купил задолго до их взлета. Но сейчас таких же перспективных вложений Баффет не видит. В заначке у компании огромная сумма - $137 млрд. Это больше, чем весь Фонд национального благосостояния России, или половина федерального бюджета нашей страны. По всей видимости, Уоррен Баффет ждет второй волны кризиса, которая может начаться в ближайшее время.

Совет для простых инвесторов

«Рынки непредсказуемы. Нужно всегда быть осторожным с тем, на что и как вы делаете ставки. В условиях пандемии сложно делать прогнозы. Поэтому инвестировать на кредитные деньги - это не лучшая идея. Для большинства людей лучше всего вкладываться в индексные фонды. То есть делать ставку сразу на всю экономику страны (в данном случае США. - Ред.), а не слушать советы других людей, рассказывающих, куда лучше инвестировать. В 2008 и 2009 годах наш экономический поезд сошел с рельсов, и было несколько причин, по которым дорожное полотно было слабым с точки зрения банков. Но в этот раз мы просто сняли поезд с рельсов и отправили его в тупик».

Естественно, поскольку Уоррен Баффет живет в США и вкладывает деньги в американские компании, он советовал инвестировать именно в американскую экономику. Он считает, что она будет и дальше развиваться.

СПРАВКА

Уоррену Баффету 89 лет. Он входит в десятку богатейших людей мира. По данным Bloomberg, его состояние сейчас оценивается в $72 млрд. Котировки его компании Berkshire Hathaway за 30 лет выросли в 40 раз. Главный постулат Баффета - покупай акции хороших компаний задешево и держи их вечно (в расчете на дивиденды и растущие котировки).