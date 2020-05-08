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Рост цен на продукты и лекарства в России значительно ускорился

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  • 8.05.2020, 22:52
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Рост цен на продукты и лекарства в России значительно ускорился

Инфляция в РФ продолжает ускоряться на фоне ослабления рубля, толкающего вверх цены на импортные товары.

По итогам апреля цены на уровне потребителей выросли на 3,1% в годовом выражении и на 0,8% относительно марта, отчитался в ночь на пятницу Росстат, пишет finanz.ru.

Годовая инфляция за месяц ускорилась на четверть (2,5% в марте), а месячная - почти в 1,5 раза (0,55% в марте).

Инфляционный мотор заработал на рынках продовольствия и медикаментов, следует из статистики. Цены на лекарства подскочили на 9,8% год к году (против 6,2% в апреле-2019). В месячном выражении медикаменты стали дороже на 3,2%, что в 4,5 раза выше показателя за апрель-2019 (+0,7%).

Выросли цены на базовые препараты: анальгин (метамизол натрия) стал дороже на 8,1%, аспирин (ацетилсалициловая кислота) - на 3,5%, градусники и валидол - на 4,3%, вата и бинты - на 4,5% и 4,7%, валокордин - на 3,6%.

Рост цен на продукты ускорился в 1,5 раза и составил 3,5% в апреле против 2,2% в марте (в годовом выражении). Месячные темпы продовольственной инфляции удвоились по сравнению с началом года - 1,7% в апреле против 1% в марте, 0,6% - в феврале и 0,7% - в январе.

Инфляцию продовольствия, на которое приходится 38% в потребительской корзине Росстата, разгонял как повышенный спрос потребителей, скупавших продукты про запас, так и рост издержек производителей, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Мировые цены на пшеницу выросли на 25% в долларовом выражении и на 45-50% рублях. Это ускорит инфляцию продовольствия еще примерно в 2 раза, до 6-7%, что общий индекс потребительских цен - до 4,1-4,5%, прогнозирует Долгин.

Из-за переноса в цены мартовской девальвации рубля инфляция, по видимому, будет будет оставаться на повышенном уровне месяц-два, после чего, скорее всего, вернётся на прежнюю траекторию, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Помимо лекарств и продуктов, эффекты девальвации на инфляцию пока выглядят умеренными, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: в непродовольственном сегменте, где велика доля импорта, рост цен, согласно Росстату, ускорился с 2,5% лишь до 2,8%. Это «следствие падения спроса со стороны населения», констатирует Полевой.

Реальные располагаемые доходы ушли в минус еще в марте (-0,2%), а во втором квартале могут провалиться на 5%, прогнозирует Альфа-банк.

Ускорение инфляции не станет препятствием для дальнейшего снижнения ключевой ставки ЦБ, считает Долгин: с учетом того, что пакет мер поддержки в России скромный (менее 3% ВВП), по всей видимости, государство будет помогать экономике за счет дешевых денег, а удерживать рубль - за счет продажи валюты из резервов.

Скорее всего, на июньском заседании ЦБ снизит ставку еще на 0,5 п.п., до 5% годовых, солидарны Долгин и Полевой.


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