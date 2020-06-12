«Как раньше уже не будет» 12.06.2020, 17:37

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В апреле белорусы взяли рекордно низкое количество кредитов за последние несколько лет.

Это связано с тем, что многие банки из-за кризиса и возросших рисков ограничили долгосрочное кредитование, в первую очередь на приобретение недвижимости. Но некоторым кредитам хоть и незначительно, но поднялись процентные ставки. Tut.by спросил у экспертов, что сейчас происходит на кредитном рынке страны и по какому сценарию события будут развиваться дальше, выйдем ли мы на прежние ставки и когда снова увеличится количество кредитных продуктов, предлагаемых банками.

«Снижение ставок по кредитам вызовет дополнительный спрос на них»

По мнению Александра Плитко, заместителя председателя правления банка «Дабрабыт», сейчас нас ждет глобальная рецессия. Новый рост кредитного портфеля физических лиц начнется только в 2021 году.

— На протяжении длительного времени — несколько лет подряд, люди активно и систематически увеличивали сумму задолженности перед банками и лизинговыми компаниями. Кредитный долг — в белорусских рублях, лизинговый — и в иностранной валюте. Если говорить про наш банк, то он нарастил за 2019 год кредитный портфель на 5,9 миллиона рублей, а за май прирост составил 1,3 миллиона рублей, — приводит цифры Александр Плитко.

По его словам, банками ведется статистика по потребительскому кредитованию и кредитам на недвижимость. Есть общая причина роста их количества во многих банках — снижение ставки процента за пользование денежными средствами. Но имеются и различия.

— По кредитованию недвижимости заработала ипотека, появились предложения со сроками на несколько десятков лет, взять кредит стало возможным не только нуждающимся в улучшении жилищных условий. И неудовлетворенный спрос стал реализовываться через разнообразные кредитные программы. В том числе программы с субсидированием процентной ставки за счет застройщиков жилья, — поясняет зампредседателя правления.

Потребительское кредитование в Беларуси, как он говорит, начало заметно расти еще в 2014 году.

— В 2014—2015 году произошло изменение финансового положения у достаточно большой части населения, а привычка к потреблению осталась. Появились карты рассрочки и беспроцентная рассрочка от предприятий торговли и сервиса. В те годы, к примеру, в нашем банке долг по потребительским кредитам прирастал в среднем на 80−90% процентов ежегодно с 2015 по 2019 год, — продолжает Александр Плитко. — Постепенно начали расти доходы населения и средняя зарплата по стране превысила эквивалент 500 долларов в месяц. Ставки динамично снижались и позволяли физическим лицам обслуживать все больший объем кредитов. Появилась привычка к поддержанию уровня жизни за счет долга.

В апреле этого года, как говорит Александр Плитко, произошло много изменений. Люди взяли большое количество кредитов в марте, покупая товары после изменения курса национальной валюты, но до момента изменения их цены на полках магазинов и в автосалонах. Затем клиентопоток в магазинах снизился. Отменилась длинная рассрочка у многих банков. Уточнили порядок подтверждения сведений о доходах физлиц — теперь нужна или справка о доходах с места работы, или берется средняя заработная плата по отрасли/региону проживания. Люди, у которых есть кредиты, начали обращаться в банки за реструктуризацией долга. Кроме того, банки и вовсе отменили некоторые кредитные программы. Увеличивается количество отказов в получении кредита по риск-критериям.

— Изменения в глобальной экономике, ситуация с вирусом, локальные экономические процессы — все это не бюджетировалось в конце 2019 года. Тогда росли все рынки — сырьевые, фондовые, капитала, был избыток ликвидности и оптимизма, — говорит Александр Плитко. — Весной ситуация изменилась.

Сейчас, как говорит зампредседателя правления, банки сократили кредитные программы по финансированию недвижимости. По его мнению, это верная политика в нынешних условиях.

— У нас появилась ипотека. Цены на недвижимость до сих пор привязаны к доллару и евро в эквиваленте. Заработная плата, за исключением IT-сектора, считается, начисляется и выплачивается в национальной валюте. Собеседования с кандидатами на работу, желающими привязку зарплаты к иностранной валюте остались в далеком прошлом. Несовпадение реальности продавцов и покупателей жилья усилилось в первой декаде марта 2020 года, после изменения курса валют. Длинные сроки, часто объект недвижимости является единственным обеспечением, отсутствие наработанной правоприменительной практики по изъятию жилья, несовпадение активов и пассивов банка по срокам — не весь перечень рисков у банка, — перечисляет Александр Плитко. — Также в стране пока нет работающих инструментов секьюритизации ипотечных кредитов, как и нет безотзывных депозитов на 20−30 лет. В качестве источника фондирования остается капитал банка и условно-постоянные остатки на текущих счетах клиентов в национальной валюте. Ставки по кредитам невысоки и не могут быть повышены банком в течение срока кредита. Цены на недвижимость, которые росли весь 2019 год и первые два месяца текущего, практически наверняка снизятся.

В потребительском кредитовании, как говорит собеседник, существенен фактор сезонности.

— Апрель-июнь — всегда низкий сезон. Плюс факторы, перечисленные выше. Некоторые банки увлеклись кредитованием, подзабыв важный тезис: ликвидность важнее прибыли. И оперативно пересмотрели свою позицию, — отмечает Александр Плитко. — Качество кредитного портфеля в потребительском кредитовании белоруской банковской системы будет постепенно ухудшатся на протяжении 2020 года. Высокий уровень роста кредитов закончился.

По его словам, как раньше, уже никогда не будет. «Возможно, будет и похоже, но все равно по-иному.

— Беларусь — государство с малой открытой экономикой. С потребностью постоянного превышения объемов экспорта над импортом. С необходимостью формирования большего размера ЗВР. Сейчас я в ожидании глобальной рецессии. Экономические циклы существуют, они закономерны. 42 квартала роста ВВП США — самый долгий цикл роста за все время анализа.

Но в 2021 году начнется новый рост кредитного портфеля физических лиц. Это произойдет в любом случае, прогнозирует эксперт.

Александр Плитко говорит, что «при текущем уровне ощущаемой инфляции — этот показатель мониторит Национальный банк, и девальвационных ожиданий уровень "сливок" по кредитам для физических лиц является крайне выгодным».

— В случае дальнейшего резкого и существенного снижении уровня ставок появится дополнительный спрос на кредиты и снизится привлекательность депозитов в национальной валюте. А это не является позитивным сценарием развитая событий. Поэтому, мои ожидания на вторую половину 2020 года — однократное снижение ставки в диапазоне 0,25/0,5 процента годовых при дальнейшем снижении уровня инфляции.

«Восстановление кредитного рынка зависит от того, насколько быстро мы выйдем из кризиса»

Анастасия Лузгина, заместитель административного директора по развитию исследовательского центра BEROC считает, что кредитный рынок, в первую очередь долгосрочного кредитования, начнет расти как только стабилизируется ситуация с коронавирусом и экономики вступят в фазу восстановления.

— В последние месяцы мы видим, что банки ограничили некоторые виды кредитования. Это больше касается долгосрочных кредитов, к примеру, на жилье. Если мы посмотрим на кредиты, которые сейчас доступны на недвижимость, то они в большинстве выдаются в рамках каких-то программ — жилищных субсидий, к примеру, либо банки работают с определенными застройщиками. Это связано с той ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Пандемия влияет на экономику практически всех государств в мире, в том числе и на нашу. Соответственно риски банков в связи с этим возрастают. Мы не можем говорить, что кредитование сворачивается серьезно, но ограничения есть.

Как отмечает Анастасия Лузгина, в марте мы видели скачок по кредитованию. А в апреле оно резко снизилось. На это повлияло несколько факторов, включая более осторожную позицию по расходам некоторых граждан, что в том числе предполагает перенос ранее запланированных крупных покупок на более отдаленную перспективу, а также снижение платежеспособности некоторых потенциальных кредитополучателей и сокращение кредитных продуктов со стороны банков.

— Банки ориентируются на платежеспособность конкретного заемщика. С ухудшением экономической ситуации у многих снизились доходы. Из-за этого упала и максимальная сумма по кредиту, на которую потенциальный кредитополучатель может претендовать. Конечно здесь также речь идет больше о долгосрочных кредитах. Потому что по краткосрочным кредитам изменения были не столь существенны, — говорит эксперт.

Кроме сокращения предложений по кредитованию, в апреле банки слегка подняли ставки по кредитам.

— Рост был незначительным, в пределах 1%. То есть скачка не было, — продолжает эксперт. — Важный момент, что на ставки по кредитам влияют ставки и по депозитам, то есть привлекаемым средствам. Поскольку риски возросли и для того же населения, то банкам, чтобы привлечь деньги граждан, нужно было установить более высокие ставки по депозитам. А более высокие ставки по депозитам ведут к более высоким ставкам по кредитам.

Анастасия Лузгина говорит, что прогнозы сейчас делать сложно.

— Мы видим, что рынок работает, и рынок кредитования тоже не остановился. У людей остается много возможностей для получения займов. У самих застройщиков есть ряд программ по рассрочкам. Никто не отменял лизинг. Лизинговых компаний много, некоторые из них предлагают программы по финансированию недвижимости, — подчеркивает эксперт. — Восстановление экономики, в том числе и кредитного рынка зависит от того, насколько быстро мировая экономика будет выходить из кризиса, который возник в условиях пандемии. Если проблема с коронавирусам решится, экономики заработают более активно и риски соответственно снизятся, то мы сможем увидеть оживление и на кредитном рынке. Следует учитывать, что кризисные явления, которые мы наблюдаем, их изначальная причина не экономическая. Она пришла извне. И как только эта проблема будет решена, ожидается более быстрое восстановление экономического роста нежели при обычном экономическом кризисе.

Эксперт отмечает, что центральные банки, в том числе и наш, сейчас в отличие от других экономических кризисов применяют несколько другую тактику противостояния.

— Наш Нацбанк снизил ставку рефинансирования, хотя когда были предыдущие экономические кризисы, ее наоборот повышали. Сейчас снизили потому, что таким образом центральный банк старается поддержать экономику, заемщиков, с учетом низкой инфляции и уверенности, что она останется низкой, — поясняет Анастасия Лузгина.

Эксперт считает, что большое количество кредитных предложений на рынке это хорошо.

— Чем больше кредитных продуктов, тем выше конкуренция. Чем выше конкуренция, тем интереснее предложения банков, они больше учитывают потребности той или иной категории кредитополучателей, — говорит Анастасия Лузгина. — Я не могу сказать, что у нас очень высокая доступность кредитов. Банки смотрят кредитную историю, проверяют наличие у человека других кредитов, оценивают его доходы — сейчас это быстро можно проверить. На основе расчета максимальной кредитной нагрузки на одного заемщика банк определяет какую сумму кредита он может предоставить конкретному клиенту. То есть банк со своей стороны контролируют процесс получения кредитов. Однако конечно необходимость и полезность кредитных средств каждый должен оценивать для себя сам. А для этого необходимо повышать финансовую грамотность наших граждан. Сегодня мы постоянно сталкиваемся с какими-то финансовыми операциями, кредитованием, открытием депозитов и прочим, располагая при этом определенным доходом. Поэтому мы должны уметь хорошо планировать свой личный бюджет. Планирование помогает не только повысить эффективность используемых денег, но и качество жизни человека в целом.