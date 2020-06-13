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Активиста «Европейской Беларуси» Михаила Бондаренко приговорили к 17 суткам ареста

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  • 13.06.2020, 11:35
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Активиста «Европейской Беларуси» Михаила Бондаренко приговорили к 17 суткам ареста

Два дня после задержания о его судьбе ничего не было известно.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Михаил Бондаренко сейчас находится в центре изоляции правонарушителей на переулке Окрестина. Он приговорен к 17 суткам административного ареста, сообщает пресс-служба.

Активиста судили в суде Советского района Минска по двум статьям - 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции).

Напомним, в тюрьме на переулке Окрестина также находятся активисты «Европейской Беларуси» Алесь Круткин, Максим Винярский, Андрей Войнич, Сергей Мацкойть, Дмитрий Козлов, Артур Климович, Артем Черняк.


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