Леонид Судаленко: Народ выиграл у Лукашенко первый раунд 5 14.06.2020, 8:05

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Фото: «Белсат»

На кону вся власть в стране.

О ситуации в регионах во время избирательной кампании сайту Charter97.org рассказал правовой инспектор независимого профсоюза РЭП, правозащитник Леонид Судаленко:

- То, что сейчас происходит на пикетах альтернативных кандидатов, невозможно было представить даже полгода назад. Точно так невозможно было спрогнозировать протестные акции 2017 года, когда люди поднялись против декрета о «тунеядцах». Мы сегодня являемся свидетелями, как люди в жару или дождь часами стоят в очереди, чтобы отдать свой голос в поддержку смены власти. И это происходит по всей стране!

В 2017 году под напором уличных протестов власть отступила, отменив позорный декрет о «тунеядцах». Сегодня ситуация повторилась, люди выражают свой протест, страна просыпается! Но на кону сегодня уже не какой-то там декрет, а вся власть в стране. И здесь все зависит от нас.

Считаю, что первый ранд по сбору подписей избирателей народ выиграл. Власть дрогнула и начала правовой беспредел. Например, вместо того, чтобы арестовать провокаторов в Гродно, за решетку брошен руководитель инициативной группы альтернативного кандидата с десятком невиновных людей. А буквально через неделю, после 20 июня начнется второй раунд – регистрация кандидатов и агитация.

- Что вы можете сказать о настроении людей в Гомеле накануне второго раунда??

- В моем городе прошли две крупные и успешные акции по сбору подписей избирателей за альтернативных кандидатов.

На первой из них возле цирка в центре города тогда еще находившийся на свободе Сергей Тихановский собрал более трех тысяч человек. Люди целыми семьями часами стояли в очереди, чтобы их голос был услышан. Это видел весь наш полумиллионный город!

Вторая акция в Гомеле состоялась 7 июня уже после ареста блогера Тихановского на открытой площадке возле универмага Гомель. Здесь подписи собирали восемь инициативных групп альтернативных кандидатов. И опять люди стали в очередь, повсеместно были слышны разговоры: «Не хотим жить при диктатуре!».

Почему это происходит? Я думаю здесь много причин, главная из которых – это сама власть, вернее, ее несменяемость. Люди устали, люди брошены на выживание, как в переносном, так и в прямом смысле этого слова – чего стоит только бездействие власти во время эпидемии коронавируса.

Эпидемия COVID-19 сыграла против белорусской власти. Наш «главнокомандующий» как-то сказал, что страну за цивилизованным миром не поведет, и как видим, сдержал свое обещание. Все страны уже открываются, пережили эпидемию COVID-19, а у нас все в разгаре. Мы оказались своего рода заложниками в неком «чумном бараке», в котором жизнь человека ничего не стоит! Медицина правды нам не говорит, тестирование на коронавирус в стране пройти невозможно, даже за деньги. Люди поняли, чего стоит эта власть, которая в сложную минуту просто бросила все на самотек.

К этому можно добавить обострение социальных проблем. В стране работы нет, вернее она есть, если согласен работать за еду. Мужчины потеряли единственную возможность видеть свои семьи, работая за границей.

Что касается роли личности Тихановского, на мой взгляд, он оказался в нужное время в нужном месте. Я с ним знаком поверхностно, полностью его не успел «прочитать», чтобы делать глубокие выводы. Думаю, еще год назад подобного не получилось бы! А сегодня его услышал народ, ему поверили люди.

- Вы сказали, что под напором народа власть дрогнула и начала правовой беспредел. О чем это говорит?

- Одно могу сказать с уверенностью - сильная власть так себя не ведет. Если ты уверен в поддержке избирателей, зачем еще на старте политической кампании брать в заложники десятки самых активных людей с альтернативными взглядами? Если среди их, как мы слышим, «сплошной криминал», зачем нужно было регистрировать инициативные группы? А если на момент регистрации у них все было хорошо с законом, тогда почему сегодня они вдруг стали «уголовниками»? Почему все они вдруг лишены самого главного конституционного права – презумпции невиновности?

Эти и другие вопросы наиболее ярко свидетельствуют о реальном положении дел в нашем «королевстве кривых зеркал». Я не могу вспомнить ни одних «выборов» в моей стране, когда бы альтернативные кандидаты в президенты не являлись «врагами народа». И сегодня мне опять стыдно за свою страну!

Любой беспристрастный наблюдатель сегодня видит, что происходит на старте белорусской политической кампании под названием «выборы». Как можно назвать «свободными» «выборы», когда за действующего правителя принудительно собирают подписи на предприятиях и главой его инициативной группы является шеф государственных профсоюзов? Здесь нужно вспомнить, что в стране практически все экономически активное население работает по срочным трудовым контрактам, продление которых прямо зависит от воли твоего работодателя.

Легитимные выборы происходят тогда, когда в избирательных комиссиях любых уровней в обязательном порядке присутствуют представители всех кандидатов. У нас же за все время правления Лукашенко ни один альтернативный кандидат не смог добиться права на подсчет голосов избирателей в присутствии своего представителя. Избирательные комиссии формируются сплошь из зависимых от власти людей, разве это «легитимность»?

Стоит напомнить, что ни одни «выборы» в Беларуси не признавались ОБСЕ и другими беспристрастными наблюдателями свободными и легитимными за время правления Лукашенко. В нынешнем сезоне «легитимность» Лукашенко может не признать и наш главный союзник на востоке. Тогда останется только предупредить – не забудьте выключить свет в стране!

- Как добиться освобождения Тихановского, Статкевича и других лидеров протестов?

- Как специалист в области права я бы здесь провел разграничение ответственности, уголовной и административной. Тот же Николай Статкевич, Павел Северинец и Ольга Николайчик выйдут на свободу через 15 суток вне зависимости от чьей-то воли. Я здесь хочу быть правильно понятым. Эти уважаемые мной люди не совершали ничего, за что их бросили за решетку! Человек в мантии судьи нам скажет - формально они нарушили закон о массовых мероприятиях. А мы их отвечаем – если закон мешает людям мирно собираться для обсуждения общественных проблем, значит, нужно менять закон. Законы ведь пишут люди, которым свойственно ошибаться. Достаточно вспомнить все тот же декрет о «тунеядцах», которым пробовали обложить народ данью за временную незанятость.

А вот что касается ответственности уголовной, тут все серьезнее. Власти могут бесконечно долго продлевать следствие, удерживая человека за решеткой, как это уже произошло с Сергеем Тихановским и активистами его кампании и вполне может произойти с Виктором Бабарико.

В этой ситуации мы, правозащитники, делаем все, что от нас зависит. И Сергей Тихановский, и вся его команда, которую арестовали по уголовному делу, уже признаны политическими заключенными. На днях Евросоюз потребовал их немедленного освобождения. Мы считаем такие шаги эффективными, вряд ли серьезные люди в Евросоюзе, да и в Америке будут обсуждать серьезные вопросы за столом переговоров с представителями Дроздов, когда в стране десятки политических активистов произвольно брошены за решетку.

Если на день выборов, 9 августа, за решеткой будут находиться политические заключенные, несомненно, международные санкции против Лукашенко не заставят себя ждать!