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БелАЗ: проблемы с поставками и сбытом

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  • 2.06.2020, 18:33
  • 3,334
БелАЗ: проблемы с поставками и сбытом

Белорусский автомобильный завод в Жодино переходит на четырехдневку.

Белорусский автомобильный завод в Жодино в ближайший месяц будет работать четыре дня в неделю. Проблемы с поставками и со сбытом, передает телеграм-канал “Баста!”.

"БелАЗ не будет работать по пятницам 5, 12, 19 и 26 июня. Решение об этом было принято еще 27 мая, но нам о нем не говорили", - пишет работник завода.

"Проблемы с поставками и со сбытом, потому и "четырехдневка", - сообщил еще один сотрудник предприятия, с которым мы связались в соцсетях.

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