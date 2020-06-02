Навальный выпустил ролик о самом богатом единороссе в Мосгордуме 1 2.06.2020, 19:01

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Алексей Навальный

Фонд борьбы с коррупцией нашел несоответствие в декларации Алексея Шапошникова.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел несоответствие в декларации за 2018 год самого богатого депутата Мосгордумы единоросса Алексея Шапошникова. Об этом оппозиционный политик рассказал в своем ролике на YouTube, пишет znak.com.

Так, Навальный обращает внимание, что в августе 2018 года уставной капитал компании «Ваш консалтинг», доверительным управляющим которой является спикер МГД, а владельцем его отец, увеличился с 10 тыс. рублей до 870 млн рублей. Такую внушительную сумму Алексей Шапошников, как говорит Навальный, внес «живыми деньгами», а не акциями или имуществом. «Шапошников последние 6 лет возглавляет Мосгордуму, а на госдолжностях вообще с 2003 года. Работал в аппарате Госдумы, заведовал „Молодой Гвардией Единой России“, состоял в президиуме московского отделения Единой России. Откуда у него 870 млн?» — задается вопросом Навальный. К слову, тот же самый вопрос Шапошникову задавал и журналист «Эха Москвы» активист Егор Жуков. Председатель столичного парламента ответил Жукову следующее: «Вы это все видите из моей декларации? Вам я ничего доказывать не должен».

Доказывая, что в декларациях Шапошникова есть несоответствие с его реальными доходами, Навальный опубликовал «решение № 2 единственного участника ООО „Ваш Консалтинг“» Валерия Шапошникова (отца спикера МГД). В этом решении от 9 июня 2018 года сказано, что единоличный владелец фирмы «Ваш консалтинг» Валерий Шапошников решает передать 99,999% акций компании своему сыну Алексею Шапошникову. Однако за это спикер МГД должен внести в уставный капитал фирмы 870 млн рублей. Отец депутата, согласно этому решению, оставил себе 0,001% акций. В этом же документе прописан график платежей — три раза по 290 млн рублей (июнь, июль, август 2018 года). 14 июня 2018 года Алексей Шапошников с личного счета в ВТБ перевел те самые 290 млн рублей на счет фирмы «Ваш консалтинг», говорит Навальный. Аналогичный платеж Шапошников-младший производил еще два раза, о чем свидетельствуют выписки из банка. Однако в 2018 году Шапошников задекларировал 24,4 млн рублей, остаток на счете ВТБ — 1 млн рублей, на других — вообще пусто. «Заработал 24 млн, а потратил 870 млн. На что Шапошников рассчитывает вообще?» — возмущается в ролике основатель ФБК.

Добавим, что в 2019 году председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал доход в размере 1,95 млрд рублей. В собственности Шапошникова указана квартира площадью почти 270 квадратных метров и машиноместо площадью около 19 квадратных метров. В его пользовании находится коттедж площадью около 278 квадратных метров. На дочь чиновника оформлена квартира площадью 54 квадратных метра. Из транспортных средств у Шапошникова Mercedes E-класса.

Он пояснял, что доход в 2019 году увеличился за счет продажи ценных бумаг. Однако о каких бумагах идет речь, Шапошников уточнять не стал.