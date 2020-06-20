Павел Маринич: Новый год встретим без Лукашенко 12 20.06.2020, 12:37

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Фото: charter97.org

97% свободолюбивых белорусов уже сегодня выходят на улицы по всей стране.

Сын бывшего политзаключенного экс-министра внешних экономических связей Беларуси Павел Маринич поговорил с порталом Charter97.org о том, что происходит в Беларуси.

— Белорусы массово выходят на улицы городов, протестуя против арестов активистов — чего не было в таких масштабах достаточно давно. Как вы думаете, с чем это связано и как скоро нас ждут перемены?

— Я абсолютно уверен, что Новый год мы уже встретим в Беларуси без Лукашенко, в этом я нисколько не сомневаюсь. Желание изменить свою жизнь у белорусов очевидно. Они просто устали жить постоянно в страхе, в нищете и в унижении, которое они слышат от этой власти. Я вообще не понимаю, как сегодня люди могут по-другому реагировать, каждый день слушая по телевизору высказывания этого умалишенного маньяка. По-моему, даже ближайшее его окружение давно должно было надеть на него наручники или смирительную рубашку и отвезти в психушку — там все признаки шизофрении налицо. И, по-моему, она прогрессирует.

Фото: charter97.org

— Есть мнение, что задержание Бабарико и арест вашего отца достаточно похожи. Что вы думаете на этот счет?

— Я бы не стал говорить о схожести конкретно ситуации Бабарико и моего отца. Я считаю, что ситуации схожи у всех политзаключенных. Для Лукашенко люди, которые пользуются довольно большой поддержкой в обществе, потенциально опасны для его власти. Я прекрасно знаю, что сегодня все наши политзаключенные и активисты, которые подвержены репрессиям и находятся в тюрьмах, находятся в огромной опасности. Никто не сомневается, что Лукашенко планомерно все эти 26 лет уничтожал всеми способами оппонентов.

— Сейчас белорусы выходят на улицы своих городов, массово подписывают петиции, меняют аватарки в социальных сетях в поддержку задержанных. На ваш взгляд, насколько важно демонстрировать солидарность всеми возможными способами?

— Помочь политзаключенным и своим лидерам белорусы могут, только выходя на мирные акции протеста. Чем больше будет людей на улицах, тем быстрее эта фашистская власть окажется в прошлом. Конечно, есть и другие способы, как те же петиции. Но это скорее самоуспокоение внутреннее. Нет ничего более действенного, чем солидарность на улицах и площадях в каждом городе Беларуси — ничего более эффективного в нынешней ситуации не может быть.

— Как думаете, победа — близко?

— Победа уже совсем близко. У Лукашенко нет никакого ресурса удерживать власть. Экономика в разрухе, но самое главное — это его гнилые 3%, которые до сих пор не дают ему спокойно спать. 97% свободолюбивых белорусов уже сегодня выходят на улицы городов по всей стране.

Победа, конечно, близко, мы видим это на улицах наших городов. Белорусы самоорганизовываются и уже дают отпор преступникам в погонах. Я думаю, что скоро этот отпор будет более явным, и белорусы смогут защитить себя и своих лидеров, спасти свою страну от этой колхозной диктатуры. Время пришло, победа будет за нами. Жыве Беларусь!