Список задержанных во время мирных акций 19 июня 16 20.06.2020, 15:15

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Фото: «Наша Ніва»

Белорусы демонстрируют выдержку и решимость.

Последний день сбора подписей за альтернативных выдвиженцев в кандидаты закончился стихийными акциями по всей стране. Люди выстраивались в «живые цепи» вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами. Во время акций в разных городах страны произошли задержания. Сайт ПЦ «Весна» составил список задержанных.

Список задержанных в Беларуси на мирных акциях 19 июня:

Минск

Александра Дынько (журналистка) - освобождена

Ирина Ареховская (журналистка) - освобождена

Юрий Палейко (член ИГ Ковальковой)

Андрей Рябчик (журналист) - освобожден

Владимир Костин (журналист) - освобожден

Вадим Замировский (журналист) - освобожден

Андрей Караулов (член ИГ Бабарико)

Анастасия Занько (журналистка) - освобождена

Юрий Панасюк (РУВД Заводского района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.

Дмитрий Панасюк (РУВД Заводского района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.

Никита Анискович (задержан вместе с велосипедом)

Сергей Литвин

Александр Полуянчик

Мария Войтович (журналистка) - освобождена

Артем Майоров (журналист) - освобожден

Леонид Пчелкин - освобожден. "Документы не подписывал и на руки ничего не давали, забрали телефоны (отвечали на звонки и угрожали звонившим, проверяли социальные сети и собирали контакты знакомых) и держали до утра".

Марк Крылов

Денис Шуринов

Леонид Богинский

Владислав П.

Евгений Малашкевич - освобожден

Дмитрий Понтик

Алексей Артишевский - (РУВД Фрунзенского района) - составлен протокол по арт. 23.34 КоАП, доставленный в ИВС на ул. Окрестина до суда.

Екатерина Цапик

Станислав Якубовский - освобожден

Дмитрий Гошко (разбили лицо, завезли в РУВД Ленинского района) - освобожден

Александр Руткевич - освобожден

Дмитрий Мисюк (при задержании сильно ударили в живот) - находится на Окрестина до суда. Скорее всего повезут в понедельник в суд Центрального района г. Минска

Виктор Хващевский (завезли во Фрунзенский РУВД)

Алексей Митрофанов - помещен в ИВС до суда

Владислав Климович (Советский РУВД) - освобожден

Иван Ребенков

Даниил Митькин - (гражданин РФ, РУВД Заводского района) - освобожден

Артем Колацкий (избит при задержании)

Илья Шидловский (избит при задержании)

Юлия Чурко - (РУВД Фрунзенского района) - освобождена, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.

Дмитрий Симонов

Антоний Бадей - освобожден

Дмитрий Буевич

Вероника Кирющенко (гражданка Чехии)

Николай Сенькевич

Илья Ивашин

Евгений Ткачев

Андрей Зуев (в РУВД Октябрьского района)

Елена Макусь (РУВД Ленинского района) - освобождена после "профилактической беседы"

Екатерина Малиновская - (РУВД Ленинского района) - освобождена после "профилактической беседы"

Константин Широкий (псевдоним) Личук (РУВД Ленинского района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.

Денис Каргин

Милана Сопова (в РУВД Фрунзенского района) - освобождена, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.

Алексей Шевчук

Александр Карманов

Максим Господаров

Виктор Савич - помещен в ИВС до суда (суд Центрального района)

Сергей Сацункевич

Диана Сацункевич

Владислав Коляда

Ирина Блинникова

Александр Янковский (РУВД Партизанского района) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.

Надежда Богданович (РУВД Партизанского района) - освобождена, составлен протокол по ст 23.34 КоАП.

Дмитрий Ноговицын - освобожден

Дмитрий Герман

Никита Маринин

Вадим Никонович (РУВД Центрального района) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП

Максим Волчок (РУВД Центрального района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.

Александр Середа (несовершеннолетний, при задержании били) - освобожден

Павел Бобров - освобожден

Антон Доценко (Фрунзенский РУВД) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП

Шота Лажбонидзе - составлен протокол по арт. 23.34 КоАП, доставленный в ИВС на ул. Окрестина до суда.

Александр Спиридонов

Андрей Судас

Александр Ясько

Вероника Штыкарь (гражданка РФ)

Вадим Ровкач (Фрунзенский РУВД)- освобожден

Евгений Иванов (РУВД Заводского района) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.

Никита Корзей

Владислав Коровкин

Сергей Горбачев

Алексей Хилькевич - находится в ИВС до суда

Татьяна Ключник - освобождена, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП

Андрей Забелин

Сергей Кулаков (РУУС Заводского района)

Илья Мурашко

Людмила Павловская (РУВД Московского района, вместе с ней там было 17 человек) - освободили, составив протокол по статье 23.34 КоАП

Артем Дерид (жестко задерживали, РУВД Партизанского района) - освободили без протоколов. По его словам, после задержания ему не вернули пауэрбанк, шнур от телефона и трипод.

Александр Карцев (РУВД Центрального района, вместе с ним было 37 человек) - освободили около 4 утра, составив протокол по арт. 23.34 КоАП

Евгений Зенькович (РУВД Центрального района) - освободили около 4 утра, составив протокол по арт. 23.34 КоАП

Станислав (РУВД Центрального района) - освободили около 4 утра, составив протокол по арт. 23.34 КоАП

Антон Болотов - доставлен в ИВС на ул. Володарского. Окрестина до суда.

Дмитрий Пашук (РУВД Партизанского района) - освободили, составив протокол по арт. 23.34 КоАП

Юлия Вольская (РУВД Первомайского района) - освобождена

Никита Старовойтов

Сергей Дробышев

Инна Кардаш (журналистка телеканала 112 Украина, отвезли в РУВД Ленинского района, с ней там было примерно около 25 человек) - освободили.

Александра Раковская (РУВД Первомайского района, вместе с ней там было более 40 человек) - освободили, составив протокол по арт. 23.34 КоАП.

Дарья Хацкевич (РУВД Первомайского района) - освободили, составив протокол по арт. 23.34 КоАП.

Илья Ставров - доставлен в ИВС на ул. Володарского. Окрестина до суда.

Алина Ставрова (была избита при задержании) - освобождена

Александр Дышлевич - (РУВД Фрунзенского района) - освободили в 5 часов утра. Протокол не составляли.

Алексей Зубкевич - освобожден

Александр Семенов - находится в ИВС.

Павел Будник - освобожден из Партизанского РУВД около 5 часов утра. При задержании отобрали телефон, после так и не вернули. Ожидается суд в понедельник (22 июня).

Владимир Ольшевский - освобожден

Роман Росс-Анашенков - освобожден

В "Весну " уже обратилось около 10 человек, которых били при задержании.

В РУВД Партизанского района примерно у 15 человек забрали мобильные телефоны и не вернули, когда людей начали выпускать. Сказали, что "потеряли" и отдадут позже. Одному из задержанных не вернули powerbank и трипод для телефона.

В РУВД Первомайского района людей заставляли подписывать протоколы и соглашаться с написанным, иначе "повезут на Окрестина на "сутки".

А в Центральном РУВД милиционеры решили пойти еще дальше и говорили задержанным, чтобы те ПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ в суде за свои действия.

В Советском РУВД около 30 человек задержанных.

Бобруйск:

Сергей Латинский (журналист)

Олеся Латинская (журналистка)

Илья Власов

Владимир Михалап

Георгий Даниленко

Галина Смирнова

Сергей Беляев

Денис Носов (журналист)

+ еще несколько человек доставлено в местный РОВД.

Гомель

Елена Давыдова - освобождена

Хоменков Иван

Андрей Гусаков (переведен в ИВС)

Андрей Гомоляко (переведен в ИВС)

+ еще как минимум 5 человек, у одного из них был приступ эпилепсии

Витебск

Елена Янушковская

Юлия Янушковская - освобождена (составлен протокол)

Юлия Власенко

+ еще 5 человек

Могилев

Алесь Соболевский - освобожден

Анжелика Василевская - освобождена

Александр Спиридонов - отвезли в ИВС

Артем Захаренко - освобожден

Евгений Гопоненко - освобожден

Дмитрий Ковалев - освобожден

Молодечно

Николай Олейник - находится в местном РОВД. Задержан до суда

Новополоцк:

Вадим Коваленко - освобожден

Дмитрий Зубок - освобожден

Екатерина Денисова - освобождена

Было задержаны еще 6 человек, их тоже освободили

Гродно

Денис Рудевич - освобожден

Орша:

Роман Бобров

В Слуцке тоже было как минимум одно задержание.