Список задержанных во время мирных акций 19 июня

Список задержанных во время мирных акций 19 июня16
- 20.06.2020, 15:15
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Белорусы демонстрируют выдержку и решимость.
Последний день сбора подписей за альтернативных выдвиженцев в кандидаты закончился стихийными акциями по всей стране. Люди выстраивались в «живые цепи» вдоль улиц и проспектов в знак солидарности с задержанными активистами. Во время акций в разных городах страны произошли задержания. Сайт ПЦ «Весна» составил список задержанных.
Список задержанных в Беларуси на мирных акциях 19 июня:
Минск
Александра Дынько (журналистка) - освобождена
Ирина Ареховская (журналистка) - освобождена
Юрий Палейко (член ИГ Ковальковой)
Андрей Рябчик (журналист) - освобожден
Владимир Костин (журналист) - освобожден
Вадим Замировский (журналист) - освобожден
Андрей Караулов (член ИГ Бабарико)
Анастасия Занько (журналистка) - освобождена
Юрий Панасюк (РУВД Заводского района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.
Дмитрий Панасюк (РУВД Заводского района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.
Никита Анискович (задержан вместе с велосипедом)
Сергей Литвин
Александр Полуянчик
Мария Войтович (журналистка) - освобождена
Артем Майоров (журналист) - освобожден
Леонид Пчелкин - освобожден. "Документы не подписывал и на руки ничего не давали, забрали телефоны (отвечали на звонки и угрожали звонившим, проверяли социальные сети и собирали контакты знакомых) и держали до утра".
Марк Крылов
Денис Шуринов
Леонид Богинский
Владислав П.
Евгений Малашкевич - освобожден
Дмитрий Понтик
Алексей Артишевский - (РУВД Фрунзенского района) - составлен протокол по арт. 23.34 КоАП, доставленный в ИВС на ул. Окрестина до суда.
Екатерина Цапик
Станислав Якубовский - освобожден
Дмитрий Гошко (разбили лицо, завезли в РУВД Ленинского района) - освобожден
Александр Руткевич - освобожден
Дмитрий Мисюк (при задержании сильно ударили в живот) - находится на Окрестина до суда. Скорее всего повезут в понедельник в суд Центрального района г. Минска
Виктор Хващевский (завезли во Фрунзенский РУВД)
Алексей Митрофанов - помещен в ИВС до суда
Владислав Климович (Советский РУВД) - освобожден
Иван Ребенков
Даниил Митькин - (гражданин РФ, РУВД Заводского района) - освобожден
Артем Колацкий (избит при задержании)
Илья Шидловский (избит при задержании)
Юлия Чурко - (РУВД Фрунзенского района) - освобождена, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.
Дмитрий Симонов
Антоний Бадей - освобожден
Дмитрий Буевич
Вероника Кирющенко (гражданка Чехии)
Николай Сенькевич
Илья Ивашин
Евгений Ткачев
Андрей Зуев (в РУВД Октябрьского района)
Елена Макусь (РУВД Ленинского района) - освобождена после "профилактической беседы"
Екатерина Малиновская - (РУВД Ленинского района) - освобождена после "профилактической беседы"
Константин Широкий (псевдоним) Личук (РУВД Ленинского района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.
Денис Каргин
Милана Сопова (в РУВД Фрунзенского района) - освобождена, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.
Алексей Шевчук
Александр Карманов
Максим Господаров
Виктор Савич - помещен в ИВС до суда (суд Центрального района)
Сергей Сацункевич
Диана Сацункевич
Владислав Коляда
Ирина Блинникова
Александр Янковский (РУВД Партизанского района) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.
Надежда Богданович (РУВД Партизанского района) - освобождена, составлен протокол по ст 23.34 КоАП.
Дмитрий Ноговицын - освобожден
Дмитрий Герман
Никита Маринин
Вадим Никонович (РУВД Центрального района) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП
Максим Волчок (РУВД Центрального района) - доставлен в ИВС на ул. Окрестина до суда.
Александр Середа (несовершеннолетний, при задержании били) - освобожден
Павел Бобров - освобожден
Антон Доценко (Фрунзенский РУВД) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП
Шота Лажбонидзе - составлен протокол по арт. 23.34 КоАП, доставленный в ИВС на ул. Окрестина до суда.
Александр Спиридонов
Андрей Судас
Александр Ясько
Вероника Штыкарь (гражданка РФ)
Вадим Ровкач (Фрунзенский РУВД)- освобожден
Евгений Иванов (РУВД Заводского района) - освобожден, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП.
Никита Корзей
Владислав Коровкин
Сергей Горбачев
Алексей Хилькевич - находится в ИВС до суда
Татьяна Ключник - освобождена, составлен протокол по ст. 23.34 КоАП
Андрей Забелин
Сергей Кулаков (РУУС Заводского района)
Илья Мурашко
Людмила Павловская (РУВД Московского района, вместе с ней там было 17 человек) - освободили, составив протокол по статье 23.34 КоАП
Артем Дерид (жестко задерживали, РУВД Партизанского района) - освободили без протоколов. По его словам, после задержания ему не вернули пауэрбанк, шнур от телефона и трипод.
Александр Карцев (РУВД Центрального района, вместе с ним было 37 человек) - освободили около 4 утра, составив протокол по арт. 23.34 КоАП
Евгений Зенькович (РУВД Центрального района) - освободили около 4 утра, составив протокол по арт. 23.34 КоАП
Станислав (РУВД Центрального района) - освободили около 4 утра, составив протокол по арт. 23.34 КоАП
Антон Болотов - доставлен в ИВС на ул. Володарского. Окрестина до суда.
Дмитрий Пашук (РУВД Партизанского района) - освободили, составив протокол по арт. 23.34 КоАП
Юлия Вольская (РУВД Первомайского района) - освобождена
Никита Старовойтов
Сергей Дробышев
Инна Кардаш (журналистка телеканала 112 Украина, отвезли в РУВД Ленинского района, с ней там было примерно около 25 человек) - освободили.
Александра Раковская (РУВД Первомайского района, вместе с ней там было более 40 человек) - освободили, составив протокол по арт. 23.34 КоАП.
Дарья Хацкевич (РУВД Первомайского района) - освободили, составив протокол по арт. 23.34 КоАП.
Илья Ставров - доставлен в ИВС на ул. Володарского. Окрестина до суда.
Алина Ставрова (была избита при задержании) - освобождена
Александр Дышлевич - (РУВД Фрунзенского района) - освободили в 5 часов утра. Протокол не составляли.
Алексей Зубкевич - освобожден
Александр Семенов - находится в ИВС.
Павел Будник - освобожден из Партизанского РУВД около 5 часов утра. При задержании отобрали телефон, после так и не вернули. Ожидается суд в понедельник (22 июня).
Владимир Ольшевский - освобожден
Роман Росс-Анашенков - освобожден
В "Весну " уже обратилось около 10 человек, которых били при задержании.
В РУВД Партизанского района примерно у 15 человек забрали мобильные телефоны и не вернули, когда людей начали выпускать. Сказали, что "потеряли" и отдадут позже. Одному из задержанных не вернули powerbank и трипод для телефона.
В РУВД Первомайского района людей заставляли подписывать протоколы и соглашаться с написанным, иначе "повезут на Окрестина на "сутки".
А в Центральном РУВД милиционеры решили пойти еще дальше и говорили задержанным, чтобы те ПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ в суде за свои действия.
В Советском РУВД около 30 человек задержанных.
Бобруйск:
Сергей Латинский (журналист)
Олеся Латинская (журналистка)
Илья Власов
Владимир Михалап
Георгий Даниленко
Галина Смирнова
Сергей Беляев
Денис Носов (журналист)
+ еще несколько человек доставлено в местный РОВД.
Гомель
Елена Давыдова - освобождена
Хоменков Иван
Андрей Гусаков (переведен в ИВС)
Андрей Гомоляко (переведен в ИВС)
+ еще как минимум 5 человек, у одного из них был приступ эпилепсии
Витебск
Елена Янушковская
Юлия Янушковская - освобождена (составлен протокол)
Юлия Власенко
+ еще 5 человек
Могилев
Алесь Соболевский - освобожден
Анжелика Василевская - освобождена
Александр Спиридонов - отвезли в ИВС
Артем Захаренко - освобожден
Евгений Гопоненко - освобожден
Дмитрий Ковалев - освобожден
Молодечно
Николай Олейник - находится в местном РОВД. Задержан до суда
Новополоцк:
Вадим Коваленко - освобожден
Дмитрий Зубок - освобожден
Екатерина Денисова - освобождена
Было задержаны еще 6 человек, их тоже освободили
Гродно
Денис Рудевич - освобожден
Орша:
Роман Бобров
В Слуцке тоже было как минимум одно задержание.