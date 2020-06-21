Белорусы по всей стране напоминают Саше о его рейтинге 1 21.06.2020, 18:37

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Фото: «Наша Ніва»

Свежие фото из разных городов страны.

В Беларуси появляется все больше протестных граффити, которые высмеивают мизерный рейтинг «Саши 3%».

Надписи "Стоп таракан!", "3%", "Надоел", "Уходи" появляются по всей стране.

Фото от читателей телеграм-канала «Баста» из разных городов:

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