Автомобилисты троллят «Сашу 3%»5
- 24.06.2020, 8:25
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Водители передают привет неудачнику с мизерным рейтингом.
Белорусские автомобилисты троллят Сашу 3%. Фото с креативом от водителей опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Напомним, что вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.
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