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Автомобилисты троллят «Сашу 3%»

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  • 24.06.2020, 8:25
  • 11,359
Автомобилисты троллят «Сашу 3%»
ФОТО: AUTOGRODNO.BY

Водители передают привет неудачнику с мизерным рейтингом.

Белорусские автомобилисты троллят Сашу 3%. Фото с креативом от водителей опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

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