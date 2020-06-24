Автомобилисты троллят «Сашу 3%» 5 24.06.2020, 8:25

11,359

ФОТО: AUTOGRODNO.BY

Водители передают привет неудачнику с мизерным рейтингом.

Белорусские автомобилисты троллят Сашу 3%. Фото с креативом от водителей опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.