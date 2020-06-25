Флешмоб солидарности: в Новополоцке под песню «Перемен!» Цоя установили гигантский тапок

Флешмоб солидарности: в Новополоцке под песню «Перемен!» Цоя установили гигантский тапок1
- 25.06.2020, 11:11
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Люди креативно подходят к задаче прогнать «таракана».
Вчера в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
В Новополоцке под песню «Перемен!» Цоя на балконе установили гигантский тапок, сообщает телеграм-канал «Народная грамада».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!