Роковая легкомысленность 27.06.2020, 18:41

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Как Бразилия стала эпицентром пандемии коронавируса в Латинской Америке.

Бразилия переживает один из самых плохих периодов в своей современной истории, пишет "Зеркало недели. Украина".

Пандемия COVID-19 уже забрала в этой стране свыше 52 тыс. жизней. Сейчас по количеству подтвержденных случаев заболевания, на днях превысившему 1,1 млн, и смертей Бразилия занимает второе место в мире после США. По соотношению инфицированных лиц и общего количества населения — третье место после США и Испании среди стран мира с наиболее многочисленным населением.

Огромное количество жертв в значительной мере стало последствием легкомысленного отношения населения к необходимости соблюдать противоэпидемические меры: повсеместно нарушался режим самоизоляции, не применялись средства личной защиты, игнорировалась дистанция в общественных местах и транспорте.

Бразилия не обнародует официальные данные о количестве проведенных тестирований. По информации, полученной СМИ от администраций штатов и в медицинских учреждениях, до сих пор было сделано, по меньшей мере, 2,3 млн тестов. То есть половина из них оказались положительными.

Недавнее исследование, проведенное Университетом Пелотас при поддержке бразильского министерства здравоохранения, подтверждает, что заболевание в Бразилии может быть намного больше распространенным, чем свидетельствуют официальные данные. По подсчетам, есть шесть незарегистрированных случаев на каждый подтвержденный диагноз, т.е. людей с антителами миллионы, а не тысячи. Это подтверждают данные бразильской службы государственной регистрации актов гражданского состояния, согласно которым количество смертей с начала марта по конец мая было на 38% выше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Количество инфицированных и смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, начало стремительно возрастать с начала июня, когда с момента обнаружения первого случая заболевания в стране прошло почти пять месяцев. 19 июня было зафиксировано наибольшее с начала эпидемии в стране дневное количество новых случаев заражения — почти 55 тыс., а в прошлое воскресенье был достигнут новый суточный антирекорд: свыше 183 тыс. Антирекорд по смертности был зафиксирован 4 июня, когда умерли 1473 человека, а в этот вторник второй пик — 1374 смерти.

Такое стремительное распространение болезни связывают, в частности, с масштабными протестами, охватившими крупнейшие города Бразилии, особенно после того, как правительство 7 июня прекратило обнародовать статистику заболеваний. Позже оно отменило это решение под давлением общественности.

Хотя первый подтвержденный случай заражения выявили 26 февраля — в последний день карнавала в Рио-де-Жанейро, карантин в Бразилии ввели с 17 марта, как и во многих других странах региона. Однако его строгость отличалась в штатах и на национальном уровне. В последнем случае существенных ограничений не вводили, только министерство здравоохранения рекомендовало социальную изоляцию.

Тем временем большинство штатов и федеральный округ приняли более жесткие меры: закрыли школы, учреждения культуры и ограничили торговлю (кроме торговли товарами первой необходимости). Наземные государственные границы закрыли, однако внутри страны сохранялось свободное перемещение населения.

В этих обстоятельствах ответственность за огромное количество жертв, связанных с коронавирусом, многие как в самой Бразилии, так и за ее пределами возлагают на президента Жаира Болсонару. Он поставил спасение экономики выше спасения человеческих жизней и своим личным поведением спровоцировал многих людей игнорировать требования карантина.

Болсонару с самого начала пандемии демонстрировал пренебрежительное отношение к ситуации. Он называл коронавирус обычным «гриппиком», а социальное дистанцирование — намного опаснее, чем он, поскольку это угрожало уничтожением рабочих мест. Его призывы противодействовать карантинным мерам, вводимым администрациями штатов, созыв массовых митингов и проведение общественных акций дезориентировали население.

Распространенная им и его сторонниками ложная информация о мнимой неопасности вируса и реальных масштабах эпидемии усиливалась фальшивыми новостями, поступавшими в бразильские издания и социальные сети в значительной мере из российских источников. К тому же некоторые губернаторы штатов объявили о возможном близком послаблении карантина, что создало впечатление, будто угроза уже миновала.

Все вместе привело к непониманию населением реальной опасности ситуации.

Свобода движения частного транспорта позволила многим людям передвигаться по стране, пренебрегая мерами личной безопасности.

Вместе с тем несоблюдение социального дистанцирования было обусловлено и объективными причинами. В частности тем, что доходы многих бразильцев зависят от ежедневного заработка, и они вынуждены нарушать карантин, чтобы прокормить свои семьи. Другой причиной пренебрежения самоизоляцией для многих бедных семей стала необходимость регулярно покупать продукты из-за невозможности долго сохранять их в условиях жаркого климата. Таким образом, одним из основных мест распространения вируса стали рынки. Кроме того, во многих районах соблюдать гигиену сложно из-за отсутствия у населения постоянного доступа к чистой воде.

Все эти факторы обусловили значительное увеличение количества зараженных. На этом фоне нежелание президента изменить поведение и ввести эффективные меры вызвали рост недовольства среди населения и даже членов его собственной команды.

С начала июня министерство здравоохранения Бразилии временно возглавляет военный — генерал Эдуардо Пазуэлло. Это уже третий руководитель министерства, поскольку в мае два предыдущих, врачи по специальности, покинули должность. Первого уволили приказом президента из-за несогласия с его политикой, а второй по этой же причине сам подал в отставку.

В массовых протестах на фоне коррупционных скандалов вокруг Болсонару и его семьи участвуют и те, кого возмущает его откровенно расистская риторика. Сейчас она воспринимается особенно остро, поскольку от COVID-19 больше всего пострадало бедное население больших городов, имеющее африканское происхождение. Прежде всего, это Сан-Паулу, на который приходится примерно по 20% от общего количества заболеваний и смертей в стране.

Вторая группа, которая страдает больше всего, — коренные жители Амазонии. Существование отдельных индейских племен еще раньше очутилось под угрозой из-за политики правительства Болсонару, во время правления которого вырубка лесов приобрела беспрецедентные масштабы. Сейчас эти племена находятся на грани полного вымирания, поскольку не имеют доступа к должной медпомощи.

Параллельно с протестами проходят менее многочисленные митинги приверженцев Болсонару, которые призывают закрыть Верховный суд и Конгресс.

В понедельник, несмотря на чрезвычайно быстрое распространение болезни и увеличение количества смертей в течение последней недели, Жаир Болсонару снова призвал ослабить карантин и восстановить торговлю и бизнес, поскольку считает применяемые меры чрезмерными.

На следующий день федеральный суд обязал его носить маску в общественных местах, демонстрируя, что президент, как и любое другое должностное лицо, не может безнаказанно нарушать «масочный режим» и должен платить штраф. Обязательное ношение маски в общественных местах и транспорте ввели в федеральном округе Бразилиа с 30 апреля, а с 11 мая усилили штрафом на сумму 2 тыс. реалов (387 долл.).

Сейчас ситуация вокруг Болсонару нестабильна. Если недавно эксперты высказывали сомнения, что он останется у власти на второй срок, то теперь уже нет уверенности, что он добудет до конца первого.

Однако беспокойство Болсонару из-за критической экономической ситуации на самом деле оправдано.

Падение бразильской экономики, которое с конца января по апрель составляло в общем 6,1%, только за апрель достигло 9,3%. Это самое большое падение в современной истории Бразилии. Оно уже нанесло сокрушительный удар не только по ВВП страны в целом, но и по разным секторам экономики из-за сокращения внутреннего спроса и потребления.

Это происходит тогда, когда Бразилия еще не полностью оправилась от предыдущей экономической рецессии, во время которой в течение 2014–2016 гг. падение ВВП составляло 8,1%. Слабый рост (в пределах 1,2%) в течение последующих лет не помог восстановить экономику. Поэтому падение в апреле связано, в первую очередь, с падением на 15,7% в производстве (обрабатывающей промышленности и строительстве), на 7,3% в сфере услуг (прежде всего, в розничной торговле) и транспорте, свидетельствует об огромных вызовах, с которыми столкнется страна до конца 2020 г.

Не менее критическая, чем в Бразилии, эпидемическая и экономическая ситуация в большинстве государств Латино-Карибской Америки.

В прошлый вторник количество зафиксированных смертей, вызванных коронавирусом, в регионе в целом превысило 100 тыс. Кроме Бразилии, в 15 государств мира с наибольшим количеством выявленных случаев заболевания и смертей входят еще три латиноамериканские страны: Перу, Чили и Мексика. Последняя сейчас вторая после Бразилии по количеству смертей в регионе, которое удвоилось за последние три недели, достигнув 23 тыс. Эксперты настаивают: реальное количество может быть значительно большим и в ближайшее время может стремительно возрасти.

По соотношению смертей и количеству населения в регионе лидирует Эквадор: там умерло около 8 тыс. чел., что составляет 18,7 человека на каждую тысячу населения. При этом более 6 тыс. смертей зафиксированы в первой половине апреля, преимущественно в провинции Гуаяс, где находится главный порт страны Гуаякиль. Правительство признает, что из-за сравнительно малого количество тестирований многие случаи в стране остались незафиксированными.

Относительно падения экономики: еще больше, чем в Бразилии, она обвалилась в Перу (на 12%), и немного меньше (около 7,5%) в Мексике, Эквадоре и Аргентине.

До начала пандемии экономики Латино-Карибской Америки в течение шести лет демонстрировали темпы роста ВВП в среднем 0,4%. Кризис, спровоцированный коронавирусом, пришел в регион вследствие послабления международной торговли, снижения цен на продукцию первичной обработки, ухудшения глобальных финансовых условий, падения спроса на туристические услуги и уменьшения денежных переводов от граждан, работавших в других регионах мира. Некоторые страны пострадали из-за падения экономики их основного партнера Китая.

Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует, что в целом в регионе падение экономики в 2020 г. составит, по меньшей мере, 5,3%, уровень безработицы в среднем достигнет 11,5% — это свыше 37,7 млн безработных. При этом уровень бедности возрастет до 34,7%, т.е. 29 млн человек окажутся в ситуации бедности, а в ситуации крайнего обнищания — до 13,5%, что равняется 16 млн человек. Наибольшее падение ВВП можно ожидать в Бразилии и Мексике, где оно может достичь, по меньшей мере, 15%.

Поскольку большинство государств в Латинской Америке и Карибском бассейне не имеют возможности делать необходимое количество тестирований, реальные масштабы эпидемии неизвестны. Хотя уже заражены многие люди, эксперты не исключают, что заболеваемость и смертность еще могут существенно возрасти. В свою очередь, вызванная пандемией COVID-19 экономическая рецессия, которая уже принесла значительные убытки всем государствам региона, но еще не достигла максимальной глубины, угрожает стать для них наихудшей рецессией с начала прошлого века.