Закрывается старейший автоцентр Volkswagen в Беларуси 29.06.2020, 13:27

Фото: volkswagen-minsk.by

Он проработал в Беларуси более четверти века.

Читатели сообщили onliner.by о том, что автоцентр Volkswagen на Машиностроителей закрывается. Журналисты обратились за комментарием к импортеру Volkswagen, и там подтвердили информацию. Этот дилерский центр является исторически важным: именно с него началась работа Volkswagen в Беларуси. Он проработал более четверти века.

Автоцентр Volkswagen на Машиностроителей открылся осенью 1994 года. Тогда на рынке только-только появился Passat B4, а до выхода Volkswagen Golf IV оставалось еще три года. Позже появились другие дилерские центры Volkswagen — как в Минске, так и в других городах Беларуси. Любопытно, что автосалон на Машиностроителей продолжал работать и никогда не менял своего направления.

«Да, мы действительно закрываем этот автоцентр. Он не соответствует последним стандартам компании Volkswagen. Во-первых, там очень тесно, во-вторых, автосалон находится в промзоне, что тоже не отвечает требованиям производителя. В прошлом году мы открыли большой автоцентр на Аэродромной (там, где раньше был дилер JLR. — Прим.) и сейчас вкладываем все силы в его развитие», — сообщили представители импортера.