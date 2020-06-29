Учительница: Из высотки на углу я услышала и грохот кастрюль, и песню про стены 1 29.06.2020, 21:15

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Иллюстрационное фото

Флешмоб солидарности набирает обороты.

Минчанка рассказала телеграм-каналу «Баста», как сегодня провела Флешмоб солидарности.

- Я учительница младших классов, живу в Чижовке, - пишет она. - Сегодня задержали на работе, бесплатно и в очередной раз. Никого не волнует, что у меня свои дети дома, что они маму не видят, что им "вкусняшек" тоже хочется. Школьный лагерь, детки маленькие, а родители не торопятся их забирать, поэтому и приходится пересиживать на работе 3-4 часа иногда.

Не успела сегодня на наш "марафон погремушек", то есть на Флешмоб. Вышла из метро на Автозаводской и шла на остановку, и тут как раз семь часов. И из высотки там на углу я услышала и грохот кастрюль, и песню про стены. Сразу так обидно стало мне, что я не гремлю, но потом как стоп-сигнал какой-то меня притормозил, остановилась и просто начала хлопать, громко. Прохожие как-то не поняли, что случилось, а я всё равно хлопала.

Я буду продолжать, ведь изменения в моей жизни зависят от моих действий сейчас. И вот этот флешмоб, это малая доля того, что я могу сделать.

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