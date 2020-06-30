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Смесь Бурунди с Сенегалом

4
  • Виктор Шендерович
  • 30.06.2020, 17:13
  • 4,462
Смесь Бурунди с Сенегалом
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

О голосовании за «обнуление» Путина.

Наперсточник-то наш выступил с номером сверх программы, вы видели? Зашустрил ручками, аж в глазах зарябило, и вот уже нет нигде хлебного шарика.

Все остальное есть. Подвиг неизвестного солдата подо Ржевом, уникальная цивилизация, тысячелетний путь, духовные ценности, социальная защита, стабильность-безопасность, дети, забота о языке... - что угодно, кроме того единственного, ради чего затевался весь этот цирк: я остаюсь у власти пожизненно.

Приходи, лох, проголосуй за эту уникальную цивилизацию, смесь Бурунди с Сенегалом.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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