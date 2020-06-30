Смесь Бурунди с Сенегалом4
- Виктор Шендерович
- 30.06.2020, 17:13
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О голосовании за «обнуление» Путина.
Наперсточник-то наш выступил с номером сверх программы, вы видели? Зашустрил ручками, аж в глазах зарябило, и вот уже нет нигде хлебного шарика.
Все остальное есть. Подвиг неизвестного солдата подо Ржевом, уникальная цивилизация, тысячелетний путь, духовные ценности, социальная защита, стабильность-безопасность, дети, забота о языке... - что угодно, кроме того единственного, ради чего затевался весь этот цирк: я остаюсь у власти пожизненно.
Приходи, лох, проголосуй за эту уникальную цивилизацию, смесь Бурунди с Сенегалом.
Виктор Шендерович, «Фейсбук»