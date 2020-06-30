В Латвии запретили телеканал Russia Today 5 30.06.2020, 17:49

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Фото: РИА «Новости»

Латвийские органы безопасности считают его и еще шесть телеканалов наиболее влиятельными российскими пропагандистскими СМИ на Западе.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание семи телеканалов из группы RT (ранее – Russia Today), «которые латвийские органы безопасности считают наиболее влиятельными российскими пропагандистскими каналами на Западе». Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 30 июня, пишет gordonua.com.

«RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запрещены, так как находятся под эффективным контролем лица, на которое распространяются санкции, наложенные Советом ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», – подчеркивается в заявлении.

Речь идет о российском пропагандисте Дмитрии Киселеве, генеральном директоре МИА «Россия сегодня» (RT – структурное подразделение МИА).