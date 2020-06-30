До начала Флешмоба солидарности осталось 20 минут 30.06.2020, 18:38

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иллюстрационное Фото

Чистите кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок.

Друзья, до начала Флешмоба солидарности осталось 15 минут. Чистите кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты. Скоро мы начнем, пишет телеграм-канал Баста!.

🥁 Сегодня в 19.00 мы в восьмой раз выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи!" и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это как минимум 2 минуты.

⏱ Напомните о флешмобе своим друзьям, родственникам, коллегам.

Мы ждем ваши фото и видео на @adm_basta. Также обязательно выкладывайте их в своих аккаунтах в соцсетях с хэштегами #2минуты и #стоптаракан.

Авторам самых ярких и креативных фото и видео – специальные призы – маски с логотипом канала и крутые стикеры. Вышлем в любую точку страны!

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