Станислав Шушкевич: Нормальному человеку было бы стыдно и он отошел бы от этой власти 6 5.06.2020, 20:47

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Станислав Шушкевич

Лукашенко боится Тихановского.

Об этом первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказал «Радыё Свабода», комментируя «президентские выборы»:

«Лукашенко делает вид, что он очень активно действует, хотя делает глупости - сначала с коронавирусом, а теперь с отставкой правительства», - говорит Станислав Шушкевич. - Он делает вид, что ручное управление приведет нас к «лучшим результатам».

Но мы должны помнить об одном, что рядом Литва, Латвия, Эстония, Польша, которые стартовали с условий худших, чем мы и сейчас у них в 3–3,5 раза в среднем обеспечения населения лучше, чем у нас. Вот к чему привело его стремление к власти. Больше он ничего не может сделать. Нормальному человеку было бы стыдно и он отошел бы от этой власти».

Станислав Шушкевич положительно оценивает известного блогера Сергея Тихановского.

«Тихановский опасен для Лукашенко, потому что он умный блогер. Он работает на уровне известных интервьюеров, таких как Гордон в Украине. Это опасно, потому что он доходчиво объясняет людям, что здесь происходит, и имеет желание создать страну для жизни.

Если у него провели обыск, значит, ему шьют какую-то криминальную статью. Это просто величайшая подлость, когда силовые структуры вмешиваются в обычную гражданскую жизнь. Это у нас всегда было и есть, теперь только в явном виде, потому что все знают Тихановского».