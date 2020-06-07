Троица: значение, традиции и приметы праздника 7.06.2020, 15:36

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По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях.

Сегодня, 7 июня, в белорусы отмечают Троицу, которая также называется Пятидесятница – это нарядный летний церковный праздник, пишет segodnyu.ua.

Значение праздника Троицы

Троица – великий двунадесятый праздники, посвященный Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом.

Церковные праздники Пасха и Троица тесно связаны между собой, поскольку Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Именно поэтому она еще называется Пятидесятницей.

Дата Троицы считается днем рождения Святой церкви на земле. Именно в этот день произошло событие, предсказанное Иисусом Христом задолго до Своей земной кончины, и именно оно стало основой христианского вероучения. Сошествием Святого Духа утверждается в мире христианская вера и начинает свое бытие Церковь Христова.

В день Троицы на учеников Христа сошел Святой Дух. Он возник в виде благословенных языков пламени, которое не обжигало тела. Этот огонь дал возможность апостолам познать разные языки и нести слово Христово по всей Земле, ко всем людям во имя спасения всего человечества.

Народные и церковные традиции праздника Троицы

В храмах на Троицу проводится одна из самых красивых служб, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.

По традиции, прихожане издавна украшали в праздник Троицы церкви и дома зеленью, цветами и травами, святили букеты из аира, любистка, ветвей березы, мяты, полыни, чтобы эти растения защитили их от злых сил, дали здоровье и удачу.

Свататься в день Троицы – хорошая примета, сулящая крепкую семью, любовь и благополучие.

На Троицу было принято подавать на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Если кусочек такого хлеба припрятать с Троицы до свадьбы, то жизнь у молодых сложится благополучно.

Также у молодежи на Троицу были популярны гадания на суженого и на свою судьбу.

Что нельзя делать на Троицу, согласно народным приметам:

В этот день, как и в другие значимые церковные праздники, нельзя заниматься серьезной и грязной домашней работой.

Земля в день Троицы считалась именинницей, а потому главные запреты дня касались земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.

В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят нимфы и русалки. Их нельзя было прогневить, чтобы они не навредили людям.

А еще на Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.