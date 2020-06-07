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«Со всеми надбавками выходит $150 в месяц»

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  • 7.06.2020, 15:55
  • 1,582
«Со всеми надбавками выходит $150 в месяц»

Честно о своем бюджете рассказала санитарка поликлиники.

40-летняя Светлана работает санитаркой в одной из бобруйских поликлиник, пишет bobruisk.ru.

Рабочий день у нее семичасовой, с понедельника по пятницу, плюс одна рабочая суббота в месяц:

– По субботам – генеральная уборка, уходим, когда справимся.

Весь день на ногах, работа простая, но нелегкая и даже вредная.

– Приходится ж дышать разными химикатами, медицинскими растворами, – делится Светлана. – Так что, полагается надбавка за вредность.

– Тарифная ставка у меня 121 рубль, с надбавками за расширенную зону, за стаж, вредность и другими выходит рублей 300 в месяц (около 150 долларов – прим. ред.). Какие уж тут Багамы могут быть! – смеется Светлана.

Месячная зарплата Светланы значительно меньше официальной минимальной (375 рублей), потому что рабочий день у нее длится не 8 часов, а 7.

Светлана с мужем живут в своем доме с огородом, муж работает. Зарплата у него сдельная: есть заказы – есть доход, нет заказов (как часто было этой весной) – и зарплата минимальная.

– Раньше, когда он был индивидуальным предпринимателем, было гораздо лучше. Поначалу. А потом ИП пришлось закрыть. И сейчас гарантированно на двоих у нас 675 «грязными»... – добавляет моя собеседница.

Расходы

На электричество семья тратит около 60 рублей в месяц – потому что горячей воды в кране нет, работает бойлер.

Газ – в баллонах, 17 рублей в месяц. Вода – 6 рублей.

На мобильную связь тратят около 40 рублей на двоих, на домашний телефон плюс интернет – 31 рубль («Если только опять не подорожало», – уточняет Светлана).

На питание уходит рублей 150-200.

Супруги выплачивают два кредита – за стиральную машину (50 руб. в месяц) и за мобильный телефон (15).

На работу Светлана ездит на маршрутке (иначе никак) – 2 рубля (туда-сюда), 44 рубля в месяц. Муж иногда ездит на своей машине, когда она в рабочем состоянии, иногда приходится на такси.

10 лет назад с помощью наследства семья купила дом, деревянный, старенький, но свой. В год на земельный налог, налог на недвижимость и страховку уходит 150 рублей.

– Ходят слухи, что у нас могут отобрать часть участка под дорогу и новые участки, – говорит Светлана. – И тогда, соответственно, надо будет меньше платить за землю.

Это только базовые расходы, но далеко не единственные – если учесть бензин и ремонт машины, дрова, дополнительные поездки на маршрутке в выходные, покупку или ремонт одежды и обуви и т. д, выйдет гораздо больше.

– Дети, вроде, выросли, уже зарабатывают сами, но помогать им приходится, – признается Светлана. – Ищи, где хочешь, а надо – то с оплатой учебы, теперь с обустройством жилья. Как средства находим? Тут как в пословице: где трое сядут есть, там сядут и пятеро.

Как выкручиваются

– Меня муж в магазин не пускает, – смеется Светлана, – чтобы лишнего не купила. В основном ходит сам. Я на днях сходила – 55 рублей потратила, а, вроде ж, ничего особо не купила.

На самом деле в семье серьезная экономия:

– Одежду и обувь покупаем, только когда износится. С едой не шикуем, берем не роллы, а курицу, свинины тазобедренную, а не лопаточную часть. Раньше держали кур, сейчас не держим. Нет расходов на корм, но и нет дохода от яиц.

– Очень сильно помогает огород, – признается Светлана. – Зимой-весной едим салаты из того, что сами вырастили, напитки не покупаем, потому что компоты свои. Только, вот, бульба плохо растет, приходится покупать.

При этом в доме есть еще собачка с котом:

– Это наша прихоть, – улыбается Светлана, – но едят, что останется со стола, овсянку с обрезками завариваю, специальных кормов не берем. И про наполнитель для кошачьего туалета думать не надо – самостоятельно ходят во двор.


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