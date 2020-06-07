Воспитатель в детском саду анонимно рассказала правду о своей работе 3 7.06.2020, 17:18

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Крик души молодого специалиста.

«Родители моих воспитанников скидывают деньги по 1 базовой величине на попечительский счет нашего учреждения. За эти деньги мы покупаем моющие средства и какие-то иные мелкие бытовые расходные материалы. Это называется расчет „по-белому“», — рассказывает «Онлайнеру» об особенностях работы воспитателем в детском саду белоруска.

— Но при этом родители покупают мебель, оборудование, игрушки. Если удается договориться, то они покупают еще литературу, которая постоянно меняется. Она очень дорогая, и на зарплату педагога ее не потянуть.

Это крик души молодого специалиста, который за свой, хоть и малый, педагогический стаж, успел поработать в трех дошкольных учреждениях страны. Девушка говорит, что есть места, где всю канцелярию, учебники и игрушки покупают работники детского сада за деньги из своего кармана. А кошелек хоть и бюджетный и наполняется золотыми монетами стабильно один раз в месяц, но ставки в 270 рублей на все рабочие траты не хватает, и он быстро пустеет. На помощь приходят родители. Да и обращаться к ним за покупкой бумаги для принтера, ламинирования документов и всего-всего, что нужно дошкольникам для плодотворной учебы в саду, отправляет руководство.

— В месяц только на одни наглядные материалы уходит больше 40 рублей! — признается воспитатель. — И эти деньги мне никто не возвращает. А если вспомнить про нашу зарплату, то это существенная ее часть.

Еще одна педагогическая боль — макулатура. Неизмеримое количество нужно сдать от детского сада. Цифра с тремя нулями делится на группы, и тут крутись как хочешь, но дай стране старых газет.

— Пока дети играют на улице и за ними смотрит помощник воспитателя, ты берешь в руку лопату, идешь сажать цветочки… Почему-то именно воспитатель должен заниматься совершенно непедагогической деятельностью? — удивляется героиня, сидя на стуле в маске. — А сколько времени уходит на бумажные работы, страшно посчитать…

Со слов девушки, она безумно любит свою работу, но находится в ежедневных профессиональных терзаниях: заняться детьми, отправиться на поиски забытых журналов (вы же помните про сбор вторсырья?) или взять в руки лопату.