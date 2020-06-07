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Минчанка: Cергей Тихановский всколыхнул наше общество

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  • 7.06.2020, 20:19
  • 2,873
Минчанка: Cергей Тихановский всколыхнул наше общество

Власти недооценивают силы белорусского народа.

Сегодня по всей стране прошли легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, а также других альтернативных кандидатов. В Минске сбор подписей за Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

Молодая женщина на пикете в Минске обратилась к 81-летней гродненке, стороннице Тихановского:

- Я пришла поддержать женщину из Гродно, которой занялся КГБ. Это просто смешно. Она пришла поставить свою подпись за Тихановскую, а потом Вакульчик пришел Лукашенко и показывал свою папку. Это просто смешно. Разрабатывайте вы этих людей, которые ездят на крутых джипах.

Галина Филипповна, держитесь! Благодаря вам я здесь. Мы думали, что люди такого возраста это электорат Лукашенко, но нет. Спасибо, что они высказываются.

Отдельная поддержка и спасибо Сергею Тихановскому. Это он всколыхнул наше общество и дал веру в себя. Те, кто делают такие подставы, недооценивают силы социальных сетей.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.


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