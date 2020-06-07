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В Ливане из-за экономического кризиса начались протесты

  • 7.06.2020, 21:34
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В Ливане из-за экономического кризиса начались протесты
Фото: AFP

Протестующие считают, что власти не могут решить их проблемы.

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает RFI со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Акции протеста в Ливане идут с октября 2019 года. Нынешние акции — первые после смягчения санитарных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — начались в субботу, 6 июня, в столице и на севере страны. Ливанцы выражают недовольство тем, что в стране недостаточно быстро проводятся реформы, а также протестуют против бессилия властей, не способных, на их взгляд, справиться с экономическим кризисом.


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